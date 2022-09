Arezzo, caro bollette nei campi. Coldiretti: "A rischio duemila posti di lavoro"

Marco Antonucci 06 settembre 2022 a

a

a

"A volte c’è chi se lo dimentica, ma se le aziende agricole smettono di produrre viene a mancare il cibo sulle nostre tavole". Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo, utilizza questa immagine per ricordare a tutti l’importanza e la centralità di un comparto, quello agricolo, stretto tra i problemi del caro bollette e dei costi per la produzione, delle condizioni climatiche sempre più difficili (quest’anno ci si è messa anche la siccità), e di un quadro economico generale che non invita ai consumi ma che anzi sta iniziando a indirizzare verso l’acquisto di prodotti a basso costo, a scapito di quelli di qualità che hanno inevitabilmente costi maggiori.

Secondo le stime di Coldiretti nell’Aretino su ottomila aziende, 2.500 (circa il 31%) faranno registrare un reddito negativo, in pratica lavoreranno in perdita. Sono 800 le realtà che rischiano di chiudere e circa duemila i posti di lavoro a rischio. “Una situazione preoccupante” spiega Castellucci, “l’autunno e l’inverno saranno difficili. Impossibile intervenire sui prezzi visto che i consumi si stanno già riducendo. Più difficile produrre, più difficile vendere. Stiamo già assistendo ad un calo degli acquisti di frutta e verdura fresca”. Problemi anche per gli agriturismi alle prese con gli aumenti in bolletta. “Pensiamo a quanto, a fronte di un’estate così calda, è stata utilizzata l’aria condizionata nelle strutture e ai costi che dovranno essere sostenuti a fine stagione”. Non solo. La vendemmia è ormai alle porte e, come ricorda la presidente di Coldiretti Arezzo, “anche chi fa vino deve fare i conti con l’aumento dei costi: fino al 30% quelli del packaging, ma ci sono anche difficoltà nel reperire bottiglie o cartoni. Si lavora con tanta difficoltà, programmare è complicato. E’ sempre più difficile fare agricoltura e farla bene”.

Un quadro sempre più diffcile che tocca tutta la regione. “Le imprese agricole” sottolinea Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana, “hanno raccolto di meno per effetto di un’annata climatica disastrosa ma stanno in compenso pagando molto di più per produrre. I costi di ogni voce produttiva sono lievitati a dismisura progressivamente ormai da quasi un anno ma questi aumenti non sono stati certo bilanciati da una maggiore produzione o da maggiori guadagni”.

Le soluzioni? “Agevolare l’utilizzo di energie alternative da parte delle aziende” puntualizza Lidia Castellucci. “Pensiamo alla possibilità offerta dai tetti delle stalle o dei capannoni agricoli o alle piccole centrali a biogas negli allevamenti. Le aziende potrebbero arrivare ad un'autosufficienza energetica ma si devono scontrare con le lentezze della burocrazia. La politica deve dare delle risposte”.



