Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli sale sulla bici e comincia il tour elettorale: "Altro che Tik Tok"

"Scendo in campo. Anzi, salgo in bici. Prende ufficialmente il via il T-tour, o per gli amici, il #SuperMarioTour. Come sapete, sono candidato in Toscana e dunque ho deciso di fare un tour in bici per tutte le nostre province. Un territorio per essere rappresentato va conosciuto ed ho deciso di visitarlo ancora una volta, ma in in un modo ancora diverso: assaporandolo km per km, scorcio per scorcio, pedalando dalle campagne al mare. E vi assicuro: così è ancora più bello. Oggi parto dal Duomo di Arezzo, dove tutto è cominciato. Ma, mi raccomando: seguitemi! Arriverò anche nella tua provincia. Ps: ma quale tik tok, a una certa età è meglio tenersi in forma con la bicicletta”. E alla fine del video, inforca la sua bici e scende dal sagrato del Duomo per avventurarsi in questo tour tutto a pedali. Mario Agnelli, candidato nel listino della Lega al Senato nel Collegio plurinominale unico della Toscana, come aveva promesso, ha deciso di fare la sua campagna elettorale toccando, nel vero senso della parola, ogni metro della regione. Intanto però oggi, 8 settembre, Agnelli, tornerà di nuovo ad Arezzo - chissà se in bici - a fianco di Matteo Salvini, leader della Lega che parlerà alle 17.30 in piazza Risorgimento. Oltre a Mario Agnelli, ci saranno gli altri candidati della provincia di Arezzo: Tiziana Nisini (che all’uninominale sfida Vincenzo Ceccarelli), Mario Lolini, Claudio Borghi e Cinzia Santoni.

Ma non sarà l’unico appuntamento elettorale di oggi in città. Alle 21, in piazza Sant’Agostino, per il centrosinistra, arriverà Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna che presenterà il suo libro “Il Paese che vogliamo”. Insieme a Bonaccini il segretario comunale del Pd, Matteo Bracciali e i due candidati aretini Vincenzo Ceccarelli e Roberta Casini. Venerdì 9 settembre invece, sempre ad Arezzo, arriverà Gaetano Quagliarello coordinatore nazionale di Italia al centro che alle 11 all’hotel Continentale parteciperà alla presentazione della candidatura di Lucia Tanti, capolista alla Camera per Noi Moderati nelle circoscrizioni di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno.



