Molestie sessuali a dodicenne nei giardini pubblici, accusato richiedente asilo

Un richiedente asilo di venti anni, di origini egiziane, è accusato di atti sessuali su minori. L’episodio che gli viene contestato ha avuto come teatro i giardini pubblici del comune di Talla. Il giovane straniero, ospite di un centro di accoglienza, avrebbe coinvolto in un contesto morboso fatto di toccamenti un bambino di 12 anni. Alla scena avrebbero assistito altri ragazzini e la loro testimonianza, insieme al racconto della presunta vittima, avrà un peso determinante nel procedimento penale che è stato aperto dalla procura di Arezzo. Per acquisire il racconto dei bambini, il giudice delle indagini preliminari Giulia Soldini ha incaricato una psicologa che nell’arco di 60 giorni dovrà accertare se sono in grado di riferire con incidente probatorio: un passaggio che da un lato è una forma di tutela per i piccoli e dall’altro serve a inquadrare le loro parole in un contesto di genuinità e attendibilità a garanzia dell’indagato. L’egiziano, secondo la ricostruzione, era nel piccolo parco, lo scorso 20 giugno, e dopo essere stato in piscina con i ragazzi mostrava loro delle foto sul cellulare. In quelle fasi i suoi modi si sarebbero trasformati in un interesse sessuale in particolare verso uno dei bambini, prendendolo per un braccio e costringendolo a toccarlo. Frangenti molto particolari che i ragazzi hanno poi riferito ai genitori che si sono successivamente rivolti alle forze dell’ordine. Una situazione scabrosa da mettere a fuoco nel modo più attendibile per stabilire se sussistono i termini per contestare all’egiziano il gravissimo reato di atti sessuali su minore, punito in caso di condanna in modo molto severo dalla legge anche quando si tratta di palpeggiamenti. Nel procedimento penale seguito dal sostituto procuratore della repubblica Chiara Pistolesi, il ventenne è difeso dall’avvocato Andrea Borghini, del Foro di Firenze. Il legale con molta probabilità chiederà a sua volta un accertamento psicologico e psichiatrico sul suo assistito che, è emerso, soffrirebbe di disturbi e instabilità: in precedenza si sarebbe reso protagonista di gesti autolesionistici.

Il richiedente asilo venne trasferito ad Arezzo subito dopo il fatto e la denuncia e tuttora si trova presso una struttura della città. L’accaduto creò in Casentino la reazione forte della comunità sdegnata per il fatto che dei bambini nei giardinetti del paese potessero incorrere in ripugnanti situazioni.

