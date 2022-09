Arezzo, donna scippata da uomo in bicicletta alla fermata del bus nel quartiere Tortaia

09 settembre 2022 a

Era nella pensilina in attesa del bus quando uno sconosciuto, in sella ad una bicicletta bianca, è sbucato improvvisamente e le ha strappato la borsetta. Una donna è stata scippata nel tardo pomeriggio di ieri in via Alfieri, nel quartiere di Tortaia, non lontano dalla Pam e dal Mengo. La signora finita nel mirino del malvivente è una settantenne, straniera, che in un attimo ha visto sparire telefonino, chiavi di casa, documenti e soldi che aveva con sé. Dei passanti le hanno prestato soccorso dopo averla vista stordita, appoggiata alla panchina. Sembrava avesse avuto un mancamento, invece era reduce dall’azione violenta di un balordo. La descrizione del ciclista è stata fornita ai carabinieri della Stazione di Arezzo. Si parla di un uomo, giovane, vestito di scuro, che indossava dei pantaloncini corti. L’episodio sarebbe isolato nella giornata di ieri anche nei giorni precedenti. Probabilmente lo scippatore ha colto al volo l’occasione data dalla presenza della donna, sovrappensiero, sola: una preda facile facile per strapparle via la borsa e scappare a tutta velocità con la bici.

