Arezzo, invalido in difficoltà per i trenta gradini della casa popolare: "Cambiatemi l'alloggio"

Luca Serafini 10 settembre 2022 a

a

a

“Trenta gradini per salire nel mio alloggio sono troppi per le mie condizioni di salute, non ce la faccio”. Alessandro Battolla vive in una casa popolare a Palazzo del Pero e le rampe di scale che deve fare ogni giorni rappresentano per lui una barriera che sta diventando insormontabile. “Da quando ho avuto un ictus, il 23 luglio del 2021, nulla è più come prima. Faccio fatica, mi ci vuole un sacco di tempo per arrivare nell’appartamento. Ho prodotto tutta la documentazione medica negli uffici e aspetto, mi dicono che sono undicesimo in graduatoria, ma il trasferimento in un posto per me più agevole è sempre più necessario”. Alessandro Battolla ha 63 anni ed è intestatario dell’alloggio da quasi cinque. Ci vive con la figlia che a gennaio sarà maggiorenne, mentre il figlio che pure ha la residenza lì, si trova presso un istituto dove è seguito.

“Percepisco una pensione minima di invalidità, dopo l’ictus, che non arriva a 800 euro” dice l’uomo, che nella vita ha sempre fatto il ristoratore e pizzaiolo. “Ho una pizzeria a taglio in via Luca Signorelli, ad Arezzo, quartiere Giotto, e questo mi consente di andare avanti insieme a qualche aiuto che mi arriva dai servizi sociali: ogni giorno il difficoltoso viaggio in auto di andata e ritorno da Palazzo del Pero alla città è un grosso problema per via di quelle rampe di scale che devo fare. I gradini sono tanti e per me la fatica cresce di giorno in giorno. Ci metto venti minuti. Mi sono rivolto un sacco di volte agli uffici competenti, per ora senza il risultato sperato, resto in attesa, fiducioso, ma non è facile”.

In questi casi si tratta dar luogo, dopo opportune verifiche, a trasferimenti nell’ambito degli alloggi di edilizia popolare disponibili. E si procede in base a graduatorie stilate sulla base di una serie di elementi. Il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi, specifica che le graduatorie di assegnazione e di mobilità non sono competenza della società partecipata ma di pertinenza comunale. Il signor Battolla, che paga mensilmente 300 euro per l’alloggio di 68 metri quadri e lamenta il disagio personale, fa presente la sua situazione. “Non voglio passare per uno troppo lamentoso, è la realtà: andando avanti così presto mi ci vorranno i vigili del fuoco, spero di che prima possibili arrivi anche il mio turno per aver diritto ad una sistemazione migliore e adeguata al mio stato fisico”, conclude l’invalido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.