Arezzo, Michela Albiani eletta Reginetta d'Italia Over Junior. Ballerina e miss, moglie e mamma

Alessandro Bindi 10 settembre 2022

È aretina la più bella d'Italia. Michela Albiani incoronata Reginetta d’Italia Over Junior. Arezzo ha la sua Miss. Premiata la bellezza della trentunenne aretina che nei giorni scorsi ha ricevuto la fascia di Miss Reginetta d’Italia a Riccione. Dopo aver superato numerose selezioni, le bellissime d’Italia hanno sfilato a piazzale Roma. Una passerella mozzafiato dove Michela ha spiccato conquistando con il suo fascino una giuria qualificata.

Occhi azzurri e un’eleganza affascinante hanno incantato ed è stata un’emozione unica indossare la prestigiosa fascia e ricevere la corona. A suo fianco la famiglia per festeggiare un successo che racchiude sacrifici e passione per una donna capace di unire i valori familiari con l’amore per il proprio lavoro e l’attrazione per le sfilate. Mamma e ballerina. Miss e moglie. Bellezza e energia. Eleganza e fascino. Infaticabili le giornate della giovane aretina che porta avanti gli impegni di famiglia continuando a realizzare i suoi sogni.

“Sono felice” commenta Michela Albiani “per aver ricevuto la corona e la fascia di miss reginetta d’Italia. Una felicità doppia per aver avuto sempre la mia famiglia a fianco”. E sul palco sono saliti le sue gioie, Santiago e Desirée che le hanno regalato un bacio che vale oro insieme all'abbraccio della dolce metà del cuore, Paul e all'affetto dei genitori Margherita e Claudio. “Sono mamma di due figli: Santiago, di 4 anni e Desirée di 3 anni. Tra un concorso e l'altro ha messo su famiglia” scherza Michela sottolineando l’importanza del ruolo della famiglia per i suoi successi lavorativi e personali. “Spesso la famiglia mi segue e la vicinanza dei miei cari mi permette di poter fare quello che mi piace senza tralasciare il ruolo di mamma. I miei sogni realizzati e i miei successi sono i loro. I nonni sono preziosissimi”.

E c’è poi Paul, la dolce metà; l'uomo che con Michela condivide figli e passione: quella per la danza. Insieme hanno una scuola di danza e balli caraibici; la PJ Dance School. Un’affermata e apprezzata realtà che dallo scorso anno si è trasferita in via Einstein in zona Pratacci. E per Michiela il 2022 è stato ricco di soddisfazioni. Oltre alla corona di miss Reginetta d’Italia, Michela, a marzo in coppia con Paul, è salita sul gradino più alto del podio vincendo il titolo di campioni italiani di salsa e bachata cucendo sul petto lo scudetto tricolore per la classe master che premia i migliori maestri d'Italia. Michela è un volto conosciuto in città ma anche nel piccolo schermo per essere stata nel corpo di ballo della trasmissione televisiva condotta da Paolo Bonolis. “Ho partecipato a Ciao Darwin 7 ed è stata un’esperienza unica. Indimenticabile anche la partecipazione al programma di Chiambretti. Oltre a lavorare a Mediaset preziosa è stata per la mia carriera anche la conduzione assieme ad altri colleghi e a Alessia Ventura della trasmissione 'Un'estate Italiana' in onda sulla Rai. Il piccolo schermo mi ha sempre attratto”. E chissà di non vederla presto in tv.

