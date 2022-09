Medioetruria, Ceccarelli e il Comitato: “La stazione alta velocità meglio ad Arezzo”

Marco Antonucci 10 settembre 2022 a

Tutti vogliono la stazione dell’alta velocità Medioetruria, ma all’indomani dell’appello lanciato dalle Camere di commercio di Arezzo-Siena e dell’Umbria - “scalo da fare, non importa dove” la sintesi dell’intervento di Massimo Guasconi - c’è chi si spinge oltre e chiede invece di iniziare a mettere qualche paletto sul luogo - o i luoghi - dove lo scalo dovrebbe sorgere. Lo fa il Comitato stazione alta velocità Arezzo che da mesi sta raccogliendo firme - oggi le adesioni sono 5.300 - di studenti, pendolari e viaggiatori che sta consegnando alle istituzioni. Il Comitato Sava - che ieri ha incontrato il senatore Gaetano Quagliarello, coordinatore nazionale di Italia al centro, ad Arezzo per la campagna elettorale di Lucia Tanti - si fa forte anche di uno studio che ha commissionato e che riprende quello ormai “storico” del 2015 firmato da tre università: “Una stazione alta velocità senza scambio ferro-ferro sarebbe fuori dal tempo”.

Alla stazione Medioetruria guardano con attenzione Siena (c’è la candidatura di Montallese), dell’Umbria e di Perugia. Per il territorio aretino la scelta potrebbe cadere sull’area di Rigutino-Manziana o su quella di Creti-Farneta, nel Cortonese. “Che la stazione Medioetruria serve lo andiamo dicendo dal 2014” ribadisce oggi Vincenzo Ceccarelli, ex assessore regionale ai trasporti e oggi candidato per il Pd all’uninominale per la Camera, “quando io lanciai questa idea e non mi fermai all’idea ma, come assessore, detti il via ad un studio che coinvolse le due regioni interessate, il gruppo Fs e anche gli enti locali. Per questo, posso dire che mi fa piacere che anche le Camere di commercio abbiano preso consapevolezza di questo tema, riportato di grande attualità negli ultimi tempi soprattutto grazie al lavoro fatto dal Comitato dei cittadini che ha raccolto migliaia di firme”.

“Ricordo” prosegue Ceccarelli, “che esiste uno studio su cui si può tornare a lavorare come base per giungere ad un progetto più avanzato. Ma è evidente che nel 2022 sarebbe a dir poco anacronistico pensare di costruire una nuova stazione av che prescinda da un collegamento ferro-ferro con la linea lenta. Questa scelta, oltre che del tutto fuori dal tempo, sarebbe anche dannosa per le stazioni vicine di Terontola, Camucia, Castiglion Fiorentino e perfino Chiusi che anziché divenire punti di riferimento di questo nuovo grande hub, finirebbero per perdere molto del loro valore. E, infine, sarebbe altrettanto illogico pensare di trovare collocazioni che penalizzino il bacino di convenienza più grande, ovvero quello di Arezzo e delle sue vallate”.

