Oro, gli aretini brillano alla fiera di Vicenza

Vicenza Oro aperta all’insegna dell’ottimismo. Inaugurato ieri lo show internazionale dell’oro e del gioiello. Fino al 13 settembre nel quartiere fieristico vicentino oltre mille brand espositori da 28 Paesi, 400 buyer esteri provenienti da 70 Paesi. Nutrita la partecipazione del distretto orafo aretino. Primi segnali positivi, sulla scia di quanto il 2022 ha registrato: export a +36,5% nel settore orafo gioielliero nei primi 5 mesi. In crescita negli USA, Svizzera, Emirati Arabi. Exploit in Francia (+123,8%), -1,6% a Hong Kong. Vicenzaoro September – The Jewellery Boutique Show, organizzata da Italian Exhibition Group, si avvicina, per dimensioni, ai livelli pre-pandemia e il clima che si respira tra gli operatori è ottimo.

Protagonisti i segnali incoraggianti del mercato: secondo le elaborazioni effettuate dal Centro Studi di Confindustria Moda su dati ISTAT per Federorafi, presentate ieri, l’export italiano in cifre assolute si porta a poco meno di 4 miliardi di euro e segna circa +1 miliardo rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Gli Stati Uniti si confermano in prima posizione con un +24,9% rispetto al medesimo periodo del 2021 (+115 milioni in valore assoluto), segue la Svizzera, con un +31,4%, gli Emirati Arabi, con un +23,3%, e la Francia, con una crescita pari al +123,8% (+255,5 milioni di euro in valore assoluto). Unica eccezione è costituita da Hong Kong, che perde il 1,6% (-3,4 milioni di euro).

Colori vividi, sia nelle pietre che negli smalti, forme geometriche, superfici e linee pulite ed eleganti che tendono al minimalismo si fanno notare in questa edizione di settembre di Vicenzaoro. Alla cerimonia sono intervenuti Lorenzo Cagnoni, presidente Italeg, Elena Bonetti, Ministro per le Pari opportunità e famiglia, Erika Stefani, Ministro per le disabilità, Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, Roberto Luongo, Direttore Generale ICE Agenzia, Maria Cristina Franco, vicepresidente della Provincia di Vicenza, Claudia Piaserico, presidente Federorafi, Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico ed Energia Regione Veneto. Accanto agli orafi aretini - 170 le aziende espositrici - i rappresentanti delle categorie economiche e delle istituzioni, in primis il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, e la presidente della Provincia, Silvia Chiassai Martini, con il Vice Presidente Nicola Carini, che ha dichiarato: “Le imprese aretine continuano ad essere un’ eccellenza a livello nazionale ed internazionale; dimostrando una grande imprenditorialità e una capacità di stare al passo con i tempi, rivestendo un ruolo centrale anche nella Fiera di Vicenza, la più grande manifestazione europea dedicata all’oreficeria. Grazie a tutto il distretto orafo della nostra Provincia, simbolo di prestigio, che proietta il nostro territorio tra le eccellenze italiane. La Provincia farà la sua parte, stando al fianco delle imprese offrendo opportunità formative di alto livello, unico modo per mettere in campo una politica attiva del lavoro efficace.”



