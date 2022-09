Arezzo, uomo muore investito da un'auto nella notte a Pratantico

11 settembre 2022 a

Uomo a piedi muore investito da un'auto a Pratantico. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre all'una e 25. Giunti sul posto, i soccorritori hanno constatato il decesso del pedone, un 70enne che non aveva con sé documenti. Purtroppo inutili i tentativi di rianimazione praticati. In corso gli accertamenti della Polizia Stradale sulla dinamica e per risalire alle generalità della vittima. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Arezzo, l'automedica Arezzo e la pattuglia della Polstrada.

