Arezzo, cosparge di acetone la compagna e le dà fuoco: arrestato 38enne

Cosparge di acetone la compagna, addormentata, e le dà fuoco. E' successo ad Arezzo dove personale della Squadra Mobile della Questura ha arrestato un cittadino di 38 anni, di origine cubana, ritenuto responsabile del gravissimo gesto.

L’uomo, a seguito di una lite e per cause in corso di accertamento, ha agito nella notte di domenica scorsa, 11 settembre, ed ha subito dopo provveduto allo spegnimento delle fiamme che si erano propagate nella casa, tentando di minimizzare tutto e ridurre l'accaduto ad un banale scherzo.

Sul posto erano intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, allertati da personale del 118, intervenuto presso l’abitazione a seguito di una richiesta di aiuto da parte della figlia della donna. Questa, infatti, percependo un forte odore di bruciato ed avendo notato delle bruciature sul corpo della madre, ha chiesto l’intervento del personale sanitario e, successivamente, delle forze dell’ordine.

Il tempestivo intervento evitava quindi conseguenze peggiori; la donna, trasportata in Pronto Soccorso, dopo le cure del caso è stata dimessa dall’Ospedale San Donato di Arezzo con una prognosi di giorni 10, conseguente alle ustioni riportate principalmente all’altezza della spalla e dell’orecchio.

L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, a seguito del provvedimento di sospensione della citata misura, è stato quindi tratto in arresto in base ad un nuovo provvedimento dell'autorità giudiziaria ed associato presso la Casa Circondariale di Arezzo.

