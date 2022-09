Moda, il brand HG/LF del cortonese Lorenzo Del Serra e di Letizia Grace veste i rapper e va alla Fashion Week:

Luca Serafini 19 settembre 2022 a

Si chiama HG/LF ed è un brand “da tenere sott’occhio”, come dicono gli addetti ai lavori. Una realtà emergente della moda italiana per giovani che si distingue e fa presa sulle nuove generazioni.

La new Collection denominata “Creature simili”, sarà sotto i riflettori di Milano Fashion Week, che apre i battenti a Milano domani (fino al 26 settembre, con 210 appuntamenti tra cui 68 sfilate) e dietro alla sigla HG/LF - che è la contrazione di Highlife - c’è la fervida creatività di Lorenzo Del Serra, cortonese di 30 anni, e di Letizia Grace, 23, milanese.

Un’alchimia perfetta, che funziona. I capi d’abbigliamento proposti dai due stilisti sono definibili “genderless”, indossabili cioè indipendentemente dal sesso. Stile intrigante, moderno, originalissimo. Effetto strappato e legato.

“Una mescolanza sentimentale tra cavalleresco, decadentismo e disagio”, è stato scritto. Molti rapper ci si rispecchiano in questo look, forse perché è una interpretazione e rielaborazione di quell’“ansia” e quel “malessere” di cui spesso sono cantori ispiratissimi.

Obiettivo dichiarato della maison cortonese/milanese, che unisce valori della Valdichiana a tendenze dei Navigili, è “la voglia di trasmettere messaggi sociali e sensibili, con influenze musicali, artistiche, culturali e che provengono dagli sport underground”.

Altra particolarità è che questi abiti vengono realizzati recuperando tessuti e pelli di grandi marchi rimasti inutilizzati, i cosiddetti “dead stock”, mettendo così in atto una forma di economia intelligente e sostenibile mirata al recupero per azzerare gli sprechi. Una seconda vita per materiali assolutamente meritevoli, e di valore.

La filosofia della moda HG/LF vede al centro di tutto la persona, da vestire partendo dalla sua specificità: non in serie, ma avvolgendola davvero.

Da Cortona alla capitale della moda è un salto non da poco per Lorenzo Del Serra, un giovane creativo da sempre, attratto dal fascino dello stile e del look. Una passione diventata lavoro.

Linee accattivanti e qualità delle produzioni di Lorenzo e Letizia non sono passate inosservate in questi primi anni pure tutti in salita, per la pandemia: la Camera della Moda Nazionale ha visto in HG/LF una realtà interessante e di prospettiva, da inserire senza indugio nella grande vetrina milanese che nei prossimi giorni attirerà gli interessi dei buyers, della critica e della stampa specializzata.

I nostri stilisti, in sintonia con le tendenze attuali, stanno lavorando senza soste ai dettagli di questo grande appuntamento. La produzione dei capi avviene tra Firenze, Arezzo, Milano, e i margini di ascesa e penetrazione nel mercato ci sono.

Già a Sanremo e a X Factor lo stile di HG/LF ha bucato il video: Marracash e Sferaebbasta sono tra coloro che si sono vestiti con questo brand che il mondo della moda tiene “sott’occhio”.

Confezionati abiti di scena su misura per l'esibizione di personaggi della musica e dello spettacolo che hanno calcato il palco del festival della canzone, gli studi del celebre talent e altre occasioni televisive o serie.

