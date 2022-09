Aiuti alle famiglie con figli che fanno sport: 670 domande. Il Comune di Arezzo cerca altri soldi per accontentare tutti

Alessandro Bindi 21 settembre 2022 a

a

a

Voucher sport, boom di richieste. La misura di sostegno alle attività sportive messa in campo dall'assessore Federico Scapecchi piace ed è utile. Sono state 670 le famiglie che ne hanno fatto richiesta per un totale di circa un migliaio di bambine e bambini. Di queste però, 41 sono state escluse per difetti o mancanza dei requisiti, mentre ben 228 domande sono state ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse, almeno per il momento. La misura di aiuto e sostegno prevista dal bando era comunque considerevole. Il comune aveva infatti stanziato 100mila euro. Una cifra ragionevole sulla base dello storico dello scorso anno, quando il Comune aveva sostenuto lo sport con 70mila euro per dare un aiuto alle società sportive e alle famiglie in modo da dare una spinta alla ripresa dopo che per colpa del lookdown, molti giovani erano stati costretti a rinunciare allo sport lasciando l'attività sportiva. Adesso con l'aumento delle difficoltà delle famiglie nel far fronte al crescente aumento della spesa, strette tra la morsa del caro bollette e a volte anche della perdita del posto di lavoro, la richiesta da parte delle famiglie è aumentata notevolmente, oltre il previsto, e i 30mila euro aggiuntivi rispetto al 2021 sono stati polverizzati dalle domande. Adesso servirebbero circa 35mila euro per far fede a ogni richiesta in modo da esaurire la graduatoria del bando, dando risposta anche alle 157 famiglie che sono state ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse. L'assessore Scapecchi non si arrende e si è messo a caccia di risorse cercando tra le voci di bilancio del suo assessorato dove reperire la cifra utile. “Sto lavorando” annuncia l'assessore “per cercare di dare una risposta a tutte le famiglie che hanno partecipato al bando e sono risultate ammesse in base ai requisiti richiesti. Le domande sono state superiori alle aspettative a conferma che la misura piace ed è utile per i giovani sportivi e per le famiglie”. “Per gli atleti disabili” spiega l'assessore “una trentina, abbiamo finanziato interamente le richieste, mentre per i normodotati ne sono rimaste fuori 157 per un totale di 228 atleti considerando che alcune famiglie hanno fatto richiesta per più figli”. Calcolatrice alla mano, euro più euro meno, il conto da coprire sarà di circa 35mila euro. In attesa di capire se saranno assecondate tutte le domande, per le 467 famiglie già ammesse - per un totale di 667 atleti – non resta che aspettare la mail di conferma e i voucher da consegnare alle società sportive che accettano la misura di sostegno come pagamento per l'iscrizione e la retta ai corsi sportivi. “I voucher” spiega l'assessore dovranno necessariamente essere spesi entro il 31 dicembre 2022 consegnandoli alle attività sportive che poi riceveranno i soldi dal Comune”. E se sono ormai chiusi i termini per richiedere la misura di sostegno, resta invece ancora aperta la possibilità per le società sportive del comune di Arezzo di accreditarsi dichiarando di accettare come misura di pagamento i voucher. “Per le attività sportive” ricorda l'assessore Federico Scapecchi “c'è tempo fino al 30 novembre per accreditarsi e registrarsi attraverso la procedura da seguire online sul sito del Comune”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.