Muore a 26 anni nell'auto che si ribalta nella notte, tragedia a Sansepolcro: la vittima è di Pieve Santo Stefano

24 settembre 2022 a

a

a

Un giovane di 26 anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Gragnano di Sansepolcro. Il 26enne, Francesco Veri, di Pieve Santo Stefano, viaggiava alla guida di una Rav 4 che è sfuggita al suo controllo per cause da accertare. Il giovane ha riportato lesioni risultate irreversibili. E' successo prima delle 3 e mezza di oggi, sabato 24 settembre.

Schianto tra moto e furgone a Farneta: nell'incidente muore centauro di 57 anni

La macchina si è ribaltata in via Vannocchia. Francesco Veri era solo a bordo. Nonostante le manovre rianimatorie dei soccorritori, il conducente è deceduto sul posto. Sono intervenute l'automedica di Sansepolcro, l'ambulanza Blsd della Misericordia di Sansepolcro e i Vigili del fuoco. Per i rilievi, i carabinieri di Sansepolcro..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.