Arezzo, sempre meno ciclisti in città: lo rivela censimento Fiab. Più auto e calano le biciclette

In calo la mobilità ciclistica ad Arezzo. Gli aretini in città si spostano sempre di meno in bici. E’ quanto emerge dall’ultimo censimento annuale eseguito dai volontari Fiab. Nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile (dal 16 al 22 settembre), nella giornata di mercoledì, la Fiab Arezzo ha organizzato infatti il censimento dei ciclisti, in tre postazioni fisse: via Crispi, via Petrarca e piazza Saione.

I dati del censimento 2022 mostrano un tendenziale calo della circolazione delle bici nella nostra città: infatti è il terzo anno consecutivo che si assiste ad una progressiva diminuzione. Nelle 7 ore di censimento (8-12 e 16-19), si passa dai 2.915 passaggi del 2020 (media 416 bici/ora), ai 2.544 passaggi del 2021 (363 b/h) agli attuali 2.319 (331 b/h). Dalle prime rilevazioni, iniziate dieci anni fa, e fino al 2021 si è osservato una tendenziale stazionarietà (con locali aumenti, ad esempion in via Crispi), della circolazione di bici.

Sostanzialmente, il metodo di rilevazione e i punti di campionamento sono rimasti invariati nel corso degli anni, e pur nella loro approssimazione, spiegano gli stessi organizzatori, ciò non di meno sono confrontabili tra di loro.

“Stanno diminuendo i ciclisti, nel corso degli ultimi tre anni si assiste ad un decremento”, sottolinea il presidente di Fiab Arezzo, Enrico Valentini. “Effettuiamo il censimento da una decina di anni. C’era stato un incremento con la pista ciclabile di via Crispi e i dati sono rimasti stabili fino a tre anni fa. Da tre anni si assiste ad un lento decremento. Evidentemente i provvedimenti da soli non bastano. L’aumento in sé delle piste ciclabili non basta. Via del Vingone, da via Colombo a via Nenni, già è un percorso sicuro, con o senza pista ciclabile. Percorsi non sicuri sono le radiali. La stessa pista di via Calamandrei andrebbe migliorata, per andare a Ponte a Chiani lungo il Sentiero della Bonifica. La zona 30 è una buona cosa ma manca uno sviluppo organico e di partire dalle cose più urgenti a quelle meno urgenti. Manca una visione organica e un piano che venga attuato partendo dalle priorità. Ci si muove, va dato atto che qualcosa viene fatto da questa amministrazione, ma alla fine contano gli effetti. Conta quanti ciclisti passano. Non si vedono giovani. Troppe macchine e troppi pericoli scoraggiano il ciclista”.

“E’ del tutto evidente che le nuove piste ciclabili, il sottopasso ciclopedonale di via Trasimeno, la adozione della zona 30 in Saione, in sé pur apprezzabili, non hanno avuto effetti positivi sulla circolazione ciclistica”, aggiunge Valentini. “Infatti la ciclabilità dipende soprattutto da fattori di sicurezza intrinseca quali strumenti reali di mitigazione della velocità, restringimenti, chicane, continuità delle piste e percorsi ciclabili, standardizzazione degli attraversamenti. Per Arezzo sono importanti scelte più forti e ‘coraggiose’ nella realizzazione della rete ciclabile: oltre la ricordata continuità, piste o corsie ciclabili sulle direttrici di ingresso-uscita, quindi la visione organica di una rete primaria, secondaria e green come richiesto nella legge 2 del 2018 e previste dal nostro biciplan.

Purtroppo, dalla fine della pandemia Covid si assiste ad una forte ripresa del traffico motorizzato, sia in ambito urbano che extraurbano, con relativo aumento dei fattori di rischio che ciò comporta. Nelle aziende e negli enti (in particolare pubblici), manca ancora la figura del mobility manager, è assente una comunicazione efficace sulla sicurezza e l’utilizzo di sistemi alternativi all’auto privata”.

“Certamente”, conclude Valentini, “la azione amministrativa di attenzione alla bici ha effetti positivi sull’algoritmo di valutazione multicriterio delle Bike Smile dei Comuni ciclabili, ma all’atto pratico (ad oggi) non si traduce in aumento della ripartizione modale ciclistica”. Il dato conclusivo guardando alle fotografie scattate negli ultimi censimenti, secondo la Fiab è dunque questo: “Le macchine aumentano e le biciclette diminuiscono”.

