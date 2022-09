Arezzo, elezioni: Tiziana Nisini con il 42,90 % ha vinto la sfida alla Camera uninominale. Ceccarelli si ferma al 33,20

26 settembre 2022 a

Tiziana Nisini (Lega) ha vinto la sfida nel collegio uninominale 9 Arezzo: la candidata del centrodestra ha ottenuto il 42,90 per cento dei voti rispetto al 33,20 di Vincenzo Ceccarelli, candidato del centrosinistra. Terzo Tommaso Pierazzi del Movimento 5 stelle con il 10,24, quindi Lucia Cherici di Azione Calenda - Italia viva, con l’8,8 per cento, Cristiano Rossi di Unione Popolare (1,42), Rosalba Fanciulli di Italia Sovrana e Popolare (1,36), Sandra Picchi di Italexit (1,35) e Sabrina Mancini (0,65). Tiziana Nisini, ex assessore al Comune di Arezzo nella prima giunta Ghinelli, poi in Senato per la Lega e sottosegretario al Welfare, ha dunque superato con 83.539 il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, ex assessore regionale, ed ex presidente della Provincia di Arezzo.

