Arezzo, addio all'avvocato Carlo Barsotti: tribunale, sport e passione per la città

Addio all'avvocato Carlo Barsotti. Gravissimo lutto per il Foro di Arezzo e per il mondo sportivo aretino. L'avvocato Barsotti oltre a svolgere l'attività professionale di avvocato, era impegnato come presidente della società Petrarca Calcio. Aveva solo 53 anni. Lascia la moglie, l'avvocato Roberta Blasi, e due figlie.

Carlo Barsotti ha seguito numerose vicende giudiziarie anche di rilievo ad Arezzo. Come cittadino si è impegnato con slancio e passione per la rivitalizzazione e la sicurezza della zona di Campo di Marte e del Pionta. Tribunale, sport, passione per la città e un grande amore per la famiglia.

Il funerale dell'avvocato Carlo Barsotti sarà celebrato martedì 27 settembre alle 15 nella chiesa della Misericordia di Arezzo in via Garibaldi. La salma si trova nella Cappella del commiato della Misericordia. La salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate presso il cimitero di Arezzo.

La redazione del Corriere di Arezzo esprime vicinanza alla famiglia di Carlo Barsotti.

