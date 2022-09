Arezzo, al processo Coingas è il giorno della contabile Cacioli. Le consulenze, le carte per il bilancio, le intercettazioni

27 settembre 2022 a

Al processo Coingas è il giorno di Mara Cacioli, la contabile che fu chiamata a rimettere in ordine i conti della partecipata dei comuni. Cacioli è tra gli undici imputati del processo, accusata di favoreggiamento del peculato (le consulenze d’oro per quasi mezzo milione ai professionisti) ma la sua difesa con l’avvocato Schiavotti sostiene l’opposto: che si adoperò, gratis, per sistemare fatture e carte affinché il bilancio di Coingas fosse coerente e completo, dopo la complessa gestione precedente dell’amministratore Sergio Staderini. Quello di stamani, ore 9.30, davanti al tribunale con presidente Filippo Ruggiero, pubblici ministeri Roberto Rossi e Chiara Pistolesi, è l’ultimo esame chiesto dagli imputati. Poi via ai testimoni delle difese, le dichiarazioni spontanee degli altri coinvolti, come il sindaco Alessandro Ghinelli, quindi entro l’anno possibile sentenza. Oltre al filone delle consulenze per l’avvocato Olivetti Rason e il commercialista Cocci, ci sono da sviscerare gli altri due filoni: il presunto abuso d’ufficio per la nomina di Francesco Macrì, nel 2016, da consigliere comunale a membro e presidente di Estra; il presunto traffico illecito di influenze sulla nomina del presidente di Multiservizi, Luca Amendola, agganciato alla posizione del consigliere comunale Roberto Bardelli. Nella precedente udienza hanno parlato l’amministratore attuale di Coingas, Franco Scortecci, e l’assessore alle partecipate, Alberto Merelli, indagati pure loro sempre in relazione agli incarichi ritenuti dalla procura, troppo onerosi, per attività inutili, affidati senza selezione pubblica. Una malversazione di denaro. Di Mara Cacioli sono rimaste celebri certe frasi intercettate in quel periodo, inizio 2019, quando era stata richiamata dalla pensione in Coingas e ebbe a contrattare con l’avvocato Rason per avere le carte utili per riordinare i conti. Una volta ebbe a definire “aria fritta” l’attività dello studio legale e l’altra espressione suggestiva è: “Coingas non fa una s...”. Espressioni che potranno essere contestualizzate e da lei spiegate in aula. Cacioli ha seguito tutte le udienze, durante le indagini è stata già interrogata dalla Digos ed ha fornito risposte a tutte le domande. Il suo ruolo era quello di mettere al servizio le sue conoscenze di Coingas, per “recuperare la situazione”. Secondo l’accusa l’attività di Coingas in quel periodo fu “tesa a ricostruire la legalità della passata gestione” con documentazione “evidentemente falsa poiché creata a distanza di svariati mesi dal momento in cui doveva essere prodotta”. Ben diversa l’interpretazione difensiva: secondo la difesa, disse l’avvocato Schiavotti dopo l’interrogatorio, Mara Cacioli, “competente e precisa”, “non ha avuto alcun ruolo nell'affidamento a monte degli incarichi oggetto di indagine né ha prodotto successivamente documenti di copertura per favorire alcuno. Si è messa al servizio della società con la sua esperienza per mettere insieme tutto il materiale per predisporre il bilancio”. Altre frasi intercettate, furono quella rivolta all’ex amministratore Staderini: “Certe cose non si potevano fare”. E ancora: “Si sta lavorando per uscire, per trovare la formula giusta”.



