Arezzo, il crollo del pino sollecita interventi sulla fila di piante a Poggio del Sole. Parla l'assessore

Crolla un pino in via Fra Guittone ad Arezzo. Paura e pericolo scampato per un soffio. Solo la fatalità ha evitato il peggio. La gigantesca pianta del filare di pini che sale verso il Poggio del Sole si è piegata al maltempo finendo per spezzarsi e cadere a terra. Il crollo sul lato di viale Piero della Francesca ha causato il danneggiamento di parte del muro.

Al lavoro, ieri mattina, lunedì 26 settembre, una squadra di operai per rimuovere il tronco e la gigantesca chioma. La conta dei danni si ferma quindi evitando danneggiamenti alle auto e ad eventuali persone. Adesso l'episodio apre il dibattito sullo stato di salute dei pini e come poter intervenire per mettere in sicurezza le piante e anche il manto stradale.

Da tempo infatti le radici dei pini stanno affiorando sull'asfalto rappresentando un problema per chi parcheggia l'auto tra gli stalli dei parcheggi colorati di blu ma anche per chi transita sulla carreggiata. Soprattutto per chi è in sella alle due ruote il pericolo è quello di cadere tra le varie dune che le radici hanno creato in mezzo alla strada che porta fino al Palazzo del Governo.

“Stiamo aspettando” spiega l'assessore alla manutenzione del Comune Alessandro Casi “la valutazione sullo stato di salute delle piante lungo via Fra Guittone. L'amministrazione ha già incaricato il tecnico che dovrà redigerla. La situazione è delicata perché oltre alle piante storiche strette tra la strada e la cinta muraria, c'è la viabilità da sistemare. Il problema che è emerso con l'abbattimento del pino è dovuto a un cedimento alla base della pianta e non è da collegare alle radici”.

l Comune ha gli occhi ben puntati sulla fila di pini. “Continuiamo a monitorare lo stato di salute delle piante e analizzeremo bene la valutazione che arriverà”. Il documento sarà decisivo per scegliere gli interventi da effettuare in futuro su quell'area. “L'intento è quello di salvaguardare le piante” puntualizza Casi “ma dovrà coincidere la sicurezza sia stradale che dell'incolumità dei cittadini”.

Ed il maltempo che ha imperversato nell'Aretino durante il weekend, ha fatto emergere altre criticità. Sul raccordo lungo il tratto di viale Giovanni Amendola si è aperta una voragine sull'asfalto poco prima della svolta in direzione del parcheggio dell'Obi e del centro commerciale che ha causato la chiusura di una corsia. Situazione critica anche nel parcheggio delle ferrovie nei pressi della stazione ferroviaria lungo viale Piero della Francesca che si è trasformato praticamente in una piscina.

Tra le zone allagate anche la rotonda di via Giotto e il tunnel di via Arno dove è scattato anche il semaforo rosso per interdire il passaggio delle auto. Situazione maggiormente critica a San Zeno dove l'acqua si è alzata fino a trasformare le carreggiate in vasche. A intervenire durante le lunghe ore di pioggia per riportare la situazione alla normalità sono stati i volontari della Racchetta e della Croce Rossa che hanno lavorato fino a tarda notte per ripristinare la viabilità e sturare i tombini. Un lavoro intenso iniziato fin da sabato notte quando i volontari della Racchetta erano intervenuti anche lungo la Chiusa dei Monaci all'altezza del sottopasso ferroviario allagato e nella zona di San Marco.



