Arezzo, apre Roadhouse e Calavera: già assunti trenta ragazzi

Francesca Muzzi 27 settembre 2022

In via Fratelli Rosselli è tutto pronto per l’inaugurazione di due nuovi locali. Il ristorante Roadhouse e la Calavera. Aprono domani e già hanno assunto trenta ragazzi tutti tra i diciotto e i trent’anni. I nuovi assunti arrivano sia da Arezzo che dalla provincia. E non finisce qui. Perché il locale, è sempre alla ricerca e il ricambio è continuo e dunque non è escluso che ci potranno essere, in futuro, altre assunzioni. I due ristoranti si trovano praticamente alla rotonda in via Fratelli Rosselli. Sono ben visibili anche se in realtà lo sono sempre stati fin dalla loro costruzione che è partita nel marzo scorso. Il posto, che si affaccia sulla rotonda e che ha comunque un ampio parcheggio, un tempo avrebbe dovuto ospitare una zona residenziale, ma i lavori non sono partiti ed è stata abbandonata. E’ la prima volta che la catena di ristorazione, che fa parte del Gruppo Cremonini, sbarca in città. Non si potrà solo gustare carne alla griglia, ma anche cucina messicana. Accanto a Roadhouse c’è infatti il ristorante la Calavera per chi vorrà provare altri gusti.

Il progetto sarebbe dovuto partire già prima del Covid, poi i lavori vennero bloccati e sono ripresi all’inizio di quest’anno, nel mese di marzo. L’apertura poi, in un primo momento prevista per l’estate è slittata a dopo. E dunque domani dalle ore 12 sarà possibile gustare i piatti.

“Tutto quello che crea posti di lavoro è sempre ben accetto - commenta l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi - L’arrivo dei due ristoranti ha anche migliorato l’area che un tempo era abbandonata e che adesso è stata valorizzata”.

Un’apertura che comunque non deforma il paesaggio o altro: “Anche perché il locale è dotato di un parcheggio interno - prosegue sempre Casi - anzi, è un miglioramento per quell’area”. E prosegue ancora l’assessore: “Quando qualcuno investe su Arezzo è davvero una soddisfazione. Certo, non è che da noi mancano le offerte gastronomiche, ma comunque sia, se le grandi catene sbarcano da noi, significa che l’economia gira. E’ senza dubbio un buon segnale per la città, considerato poi che accanto a questo ci sono dei nuovi posti di lavoro”. Dagli iniziali venti, infatti, i due locali hanno assunto trenta giovani che da domani avranno un lavoro. E le porte si potrebbero aprire anche per altri giovani. Il gruppo Cremonini cerca sempre ricambi da inserire nei locali e magari potrebbe anche essere l’occasione per lasciare un curriculum.

