Badia Tedalda, chiude l'unica banca. Il sindaco Santucci cerca una soluzione

“L’unica filiale di banca del paese chiude e non lo posso permettere”. Il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, deve, di nuovo armarsi per difendere i propri cittadini “da quella che è una vera e propria ingiustizia”, dice. “Quando la banca chiuderà, saremo costretti per ogni prelievo ad andare a Sestino o peggio ancora a Sansepolcro. Chilometri e chilometri”. Un fulmine a ciel sereno per il sindaco Santucci al quale, proprio pochi mesi fa, era stato garantito l’opposto e cioè “che la banca non avrebbe chiuso”. “E invece il prossimo 25 di novembre sarà il contrario. E cioè quell’unica filiale di Banca Intesa, nata come Banca Etruria, non ci sarà più. Me lo hanno comunicato verbalmente, in Comune, i direttori delle filiali di Badia e di Sansepolcro e la prossima settimana il capo area di Arezzo, verrà a darci la comunicazione ufficiale”. “Noi ci siamo rimasti malissimo - continua Santucci - perché nella lotta quotidiana per mantenere i servizi essenziali, ora non pensavamo di certo alla chiusura della banca di Badia, visto il suo consistente portafoglio-clienti e visto che recentemente la filiale aveva potenziato il personale, gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì) e aveva rifatto anche tutti gli arredi interni”. Non solo. “Il contratto di locazione - prosegue ancora Santucci - era stato rinnovato fino al 2029 e ci avevano promesso che quella filiale, nel peggiore dei casi ‘sarebbe stata remotizzata’ con riduzione di personale, ma ‘assolutamente non sarebbe stata chiusa’ e invece la banca chiuderà tra due mesi esatti”.

Un servizio al quale il paese non può rinunciare: “il capoluogo e il comune di Badia Tedalda - prosegue ancora il sindaco Santucci - non possono affatto vivere senza una banca. E’ impossibile togliere questo servizio per i cittadini, la maggior parte anziani, che si ritrovano senza banca e anche senza bancomat, considerato che le poste non ce l’hanno nemmeno il servizio bancomat”. E così il sindaco Santucci prova a trovare una soluzione. Nei giorni scorsi, appena saputa la notizia della banca, ha mandato una lettera al direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, Fabio Pecorari e al presidente Paolo Sestini chiedono loro un aiuto: “Conoscendo il grande e vostro impegno sul territorio e dopo avere acquisito parere unanime dalla Giunta, dal Consiglio comunale e dalla Pro Loco di Badia Tedalda - scrive Santucci - mi rivolgo a voi per avere almeno un incontro dove potere affrontare il problema della chiusura della banca e magari cercare, insieme, di risolverlo”.

