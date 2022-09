Morto in moto Mancini Proietti: Commissariato, Provincia, sport. Tragica dinamica, gravissima perdita. I messaggi di cordoglio

Michele Bossini 28 settembre 2022 a

Tragico incidente ieri pomeriggio poco prima delle 15 a Levanella nella frazione di Montevarchi. A perdere la vita è stato Mauro Mancini Proietti ex vice questore aggiunto del commissariato di Montevarchi e, più di recente, collaboratore del presidente della Provincia di Arezzo. Aveva sessanta anni e lascia la moglie e una figlia. Dal presidente della Repubblica, nel 2006, aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana.

Sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dei fatti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Montevarchi. Da quel poco che trapela pare che Mancini Proietti stesse percorrendo via Aretina in direzione Levane quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. In quel momento, sulla corsia opposta, sopraggiungeva un furgone che non è riuscito ad evitarlo. L'impatto è stato violento. Sul posto sono accorsi ambulanza, automedica e anche l'elicottero Pegaso era stato allertato ma alla fine tutto è stato inutile. Mancini Proietti era già morto.

Il primo messaggio di cordoglio arriva subito dal presidente della Provincia, Silvia Chiassai Martini: “Una notizia che non avrei mai voluto sentire e che mi ha tolto il respiro. E’ venuto a mancare il Professor Mauro Mancini Proietti che tutto il Valdarno conosceva per essere stato per tanti anni Commissario di Polizia a Montevarchi e quindi punto di riferimento del territorio, svolgendo il suo ruolo sempre con competenza ed abnegazione. Negli ultimi anni - dice - si era reso disponibile ad aiutarmi in Provincia curando gli aspetti giuridici risolvendo anche questioni pregresse importanti. Un vero esempio di persona dedita alle Istituzioni che aveva servito una vita. Era un uomo che coltivava tante passioni ed interessi, il suo ricordo, dal mondo subacqueo, allo sport e al calcio di cui era arbitro e tifoso. Un uomo energico e vivace, docente universitario in tanti corsi di laurea”. “La sua prematura scomparsa è una grande perdita per la comunità - continua la Chiassai - ma soprattutto oggi perdiamo un amico e un collaboratore serio e fidato che dava tanto in tanti ambiti. Un forte abbraccio alla moglie e alla figlia”.

Il commissario provinciale Lega Matteo Grassi, insieme con i segretari e commissari delle sezioni, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e provinciali, i militanti e i tesserati tutti “si stringono nel cordoglio alla famiglia di Mauro Mancini Proietti, venuto a mancare in un grave incidente stradale. Resterà per ognuno di noi indelebile il ricordo di un uomo appassionato, entusiasta, profondo conoscitore delle norme e del territorio, da sempre devoto allo Stato”. In polizia dal 1983, aveva ricoperto il ruolo di Dirigente all’Ufficio immigrazione della Questura di Siena, divenendo poi Capo di Gabinetto. Era stato dirigente del Commissariato di Chiusi Chianciano Terme, poi di Poggibonsi per sei anni; dal 2009 al 2014 Dirigente dell’Ufficio Personale e tecnico logistico della Questura di Siena fino all’arrivo, nel maggio 2015, al Commissariato di Montevarchi, dove era rimasto per quattro anni. Dal 2019 era diventato Dirigente presso la Questura di Grosseto, dove aveva concluso la sua carriera in divisa. La presidente della Provincia di Arezzo, Chiassai Martini, lo aveva scelto per un incarico in Provincia, a titolo gratuito e di natura fiduciaria, finalizzato alla collaborazione nelle attività di indirizzo politico riguardanti specifiche materie e argomenti.

Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma ed in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Siena, aveva poi conseguito un master in economia e diritto dell’amministrazione per dirigenti e funzionari pubblici ed anche un master di II livello in criminologia forense Era anche giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, era staro assistente di diritto amministrativo all’Università di Siana e anche collaboratore della Procura Federale della Figc.



