Quadri e canzoni, Edoardo Bennato torna a Castiglion Fiorentino: mostra e concerto, ecco le date

Edoardo Bennato sarà di scena a Castiglioni, nel prossimo mese di ottobre, non solo con le sue canzoni ma anche con i suoi dipinti.

Tempo addietro, durante una sua visita al sindaco Mario Agnelli, nel corso della quale il nuoto cantautore aveva apprezzato la nostra terra e i suoi prodotti tradizionali, era stata fatta la promessa di un concerto all'ombra del Cassero non appena possibile, ed anche qualcosa di più. Ecco che arriva oggi l'annuncio del Comune: martedì 18 ottobre, alle ore 12 verrà inaugurata, presso il Sistema Museale Castiglionese, la mostra denominata “In Cammino” , una trentina di quadri tra cui sei nuovi, mentre giovedì 27, al Teatro Spina, ci sarà il concerto dell’artista partenopeo, che sarà accompagnato da un quartetto d’archi e dalla soprano Maria Chiara Chizzoni. Il concerto di Edoardo Bennato costituirà tra l’altro l'apertura della stagione teatrale di Castiglion Fiorentino. “Ho cominciato a disegnare le copertine dei miei album – afferma Edoardo Bennato, cantante-architetto, via social dalla pagina facebook del sindaco Mario Agnelli – e poi mi sono dedicato alla pittura realizzando dei quadri. A Castiglion Fiorentino presenterò una nuova serie di circa trenta opere”. Tutti i particolari del doppio appuntamento con l’artista-cantante Edoardo Bennato, che caratterizzerà l’autunno culturale castiglionese, verranno svelati lunedì prossimo 3 ottobre, durante una conferenza stampa che si terrà presso la Sala San Michele, nel palazzo comunale. Era il giugno 2021 quando Bennato si unì al duo Marky Ramone e Dj Ringo in occasione di “Musica dal Cielo”, performance di grande intensità sulla torre del Cassero. Fu una bella sorpresa, la partecipazione del cantautore di Burattino senza fili, per una esibizione indimenticabile che vide insieme il batterista americano dei Ramones, Bennato e il DJ. Successivamente, attratto dal paesaggio e dalle tipicità di Castiglioni, Bennato è tornato.

Dichiara il sindaco Mario Agnelli, di nuovo a tempo pieno nel suo ufficio di Palazzo San Michele, dopo la fine della campagna elettorale che lo ha visto impegnato nelle ultime settimane: “Un doppio appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e dell'arte. A Castiglioni non ci si ferma mai e il più bel successo è sempre il prossimo”.

