Castiglion Fiorentino: caos trasporti. Bus pieni e studenti lasciati a piedi, la protesta

Francesca Muzzi 29 settembre 2022

“I nostri ragazzi viaggiano su autobus troppo affollati e alcune volte vengono anche lasciati a piedi”. Genitori e insegnanti lanciano l’allarme sui trasporti in questo inizio di anno scolastico. “La tratta - dicono - è quella che va da Castiglion Fiorentino e arriva a Terontola con fermata intermedia e cambio autobus a Camucia. I ragazzi che vanno a scuola all’istituto Giovanni da Castiglione che si trova appunto a Castiglion Fiorentino, devono fare le corse per salire sui pullman che sono sempre molto affollati, oppure se non trovano posto gli autisti sono costretti a lasciarli a piedi”. “Spesso, proseguono, ci sono ritardi e i ragazzi non riescono a prendere la coincidenza con Terontola da Camucia. Una situazione difficile. Paghiamo 400 euro di abbonamento annuale e ci si aspetterebbe un servizio migliore da Autolinee Toscane”. Tutto questo è cominciato da quando sono riprese le scuole. “Anche gli anni passati c’era più o meno la stessa situazione, ma quest’anno sembra che sia diventata insostenibile. I ragazzi a volte devono chiamare i genitori per farsi venire a prendere con tutto ciò che ne consegue per le famiglie. Tutti ci auguriamo che venga trovata una soluzione al più presto. Magari che vengano messi più autobus”.

Replica Autolinee Toscane: “E’ un problema che riguarda l’orario scolastico. Nel senso che fino a quando questo non viene calibrato, i disagi descritti da genitori e insegnanti potrebbero proseguire. Gli alunni infatti escono tutti da scuola alle 12.40 mentre a ottobre, con l’orario definitivo, l’uscita dalle scuole sarà alle 13.30 e quindi anche le esigenze di trasporto torneranno quelle di sempre. Si tratta dunque di aspettare ancora qualche giorno”. Anche se Autolinee Toscane, come successo nel comune di Arezzo e in alcuni del Casentino, è pronta ad andare in aiuto e a modificare alcuni orari: “Nel caso ce ne fosse bisogno. Adesso vediamo quello che succede con il nuovo orario scolastico che entra in vigore ad ottobre, ma se i disagi persistono vedremo di intervenire anche su questa tratta”. In realtà anche gli stessi genitori e insegnanti aspettano questo cambio di orario che, come successo negli altri anni, poi porta più ordine: “Vedremo comunque se sarà così. Per il momento i ragazzi dell’istituto Giovanni da Castiglione sono alquanto in difficoltà quando entrano ed escono da scuola”.

