L'Amen Sba torna in campo: domenica 2 ottobre comincia il campionato di serie C Gold

Domenica 2 Ottobre alle ore 18.30 prima palla a due del campionato di Serie C Gold, al Palasport Estra Mario D’Agata si affronteranno Amen Scuola Basket Arezzo e Cantini Lorano Legnaia Firenze. Una sfida classica nelle ultime stagioni con entrambe le formazioni che si presentano a questo appuntamento dopo aver superato il turno di Coppa Toscana. Rispetto alla scorsa stagione nel roster della Legnaia di coach Zanardo sono stati inseriti il Playmaker Merlo protagonista in Serie B con la maglia del Pino Firenze e Sakellariou capocannoniere della C Gold Campania. Una rosa molto giovane ma allo stesso tempo pronta a mettere in campo la consueta determinazione impartita dallo staff tecnico fiorentino. In casa amaranto ancora in forse la presenza di Fornara uscito malconcio dall’ultimo impegno di Coppa contro Montevarchi, c’è comunque molto attesa per vedere in campo la nuova versione dell’Amen Scuola Basket Arezzo, con i nuovi innesti chiamati ad alzare il tasso tecnico del gruppo costruito al nucleo aretino guidato da capitan Castelli. La partita di domenica programmata per le ore 18.30 sarà arbitrata dai Sigg. Panicucci di Ponsacco e Montano di Siena.

