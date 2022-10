Alcol e stupefacenti, minorenne in coma su una panchina ad Arezzo

02 ottobre 2022 a

a

a

Minore perde i sensi dopo aver assunto sostanza stupefacente e alcol e viene soccorso in città. E' successo nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre in via del Balilla ad Arezzo nei pressi di via Pietri. Erano le 23.30 quando i mezzi dell'emergenza sanitaria hanno soccorso il giovane in stato di coma. Secondo quanto accertato il malore sarebbe da ricondurre ad una precedente assunzione di alcole e droghe. Il minore era insieme ad altri ragazzi. E' stato intubato dai soccorritori e trasferito all'ospedale San Sonato per il successivo trattamento sanitario. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Arezzo e la Croce Rossa con l'ambulanza. Accertamenti e approfondimenti da parte dei Carabinieri.

