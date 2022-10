Arezzo, zona pedonale a singhiozzo. Chiusura il 31 ottobre, Chierici: "Forse anche prima"

Francesca Muzzi 03 ottobre 2022 a

La zona pedonale sta per chiudere. Il 31 di ottobre la città riprenderà spazio dopo che da aprile era stata chiusa nei fine settimana per permettere di vivere Arezzo a piedi e ai ristoratori di sfruttare gli spazi fuori per apparecchiare durante le serate estive. Un bilancio positivo sia per i ristoratori che per il turismo, ma anche per gli stessi aretini, che hanno potuto godere di spazi nel centro senza le auto. “Adesso vediamo se la portiamo fino alla fine del mese, oppure se Arezzo tornerà come sempre”, sottolinea l’assessore Simone Chierici. “Spiego. In questi ultimi due fine settimana, a causa del maltempo non abbiamo chiuso la città nella consueta parte, ma l’abbiamo lasciata aperta. Vedremo come saranno le previsioni nelle prossime settimane. E in base a queste decideremo se continuare a chiudere la città, oppure no. Sentiremo anche le categorie economiche che cosa ne pensano”. “Certo è - prosegue l’assessore Chierici - la zona pedonale ha avuto un bilancio positivo in questi mesi durante i quali la città ne ha usufruito”. E lo stesso bilancio positivo arriva per quanto riguarda il turismo di settembre. Rodolfo Ademollo, direttore della Fondazione Arezzointour, aspetta anche i dati di agosto per tracciare un bilancio di quest’estate 2022: “Ma posso anticipare - dice - che siamo andati molto bene con presenze alberghiere sopra il 77 per cento”. Già nel primo fine settimana di settembre quando la città venne invasa dalla Giostra e dalla Fiera dell’Antiquariato, le presenze sfiorarono quasi il cento per cento. “Un settembre positivo”, sottolinea anche Roberto Comanducci, presidente degli albergatori di Confcommercio che conferma questo trend: “Migliore del 2021”. E adesso terminata l’estate aretina, ci si avvicina a grandi passi verso altri appuntamenti. La prossima settimana dopo due anni di stop, dal 7 al 9 di ottobre, torna il Mercato Internazionale con tanti prodotti che arrivano da tutta Europa. Mentre a novembre, il 19, comincia la Città del Natale: “E già abbiamo qualche movimento sui nostri gestionali sia per quanto riguarda il prossimo Forum Risk (22-25 novembre ndr) e poi per quanto riguarda la Città del Natale, soprattutto nei fine settimana”. La Città del Natale comincerà come detto il 19 novembre e andrà avanti fino all’8 di gennaio. Domenica 27 novembre coinciderà anche con l’ingresso del nuovo vescovo Andrea Migliavacca. E sarà una festa doppia per tutta la città.

