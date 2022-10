Arezzo quinta vittoria di fila: comanda a punteggio pieno

02 ottobre 2022 a

L'Arezzo infila la quinta vittoria di fila e continua a dominare il campionato al primo posto della classifica. Il gol dell'Arezzo che sblocca la partita sul campo di Civita Castellana arriva al 78' della ripresa. Lo segna Settembrini su calcio di rigore. Una rete e poi la corsa sotto il settore amaranto per festeggiare il primo gol con la maglia del Cavallino. Una gioia per i 350 tifosi amaranto che hanno raggiunto Civita Castellana. E' stata una partita ricca di emozioni tra due delle squadre più in forma in questa prima fase della stagione. La Flaminia si è confermata anche in questo caso una squadra davvero in salute, combattendo a tutto campo e giocando alla pari con il più titolato Arezzo, reclamando per un gol annullato e protestando per il rigore decisivo. Ma la squadra toscana ha attaccato con più insistenza, creando molto. Alla fine è festa. E domenica 9 ottobre si torna al Comunale contro il Serravezza.

