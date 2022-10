Montevarchi, Gene Gnocchi all'auditorium di via Marzia per il suo libro "Tennispedia"

03 ottobre 2022 a

E' in programma venerdì 7 ottobre - con inizio alle ore 21 - all'auditorium comunale di via Marzia a Montevarchi, l'appuntamento dedicato alla presentazione del libro "Tennispedia - Tutto quello che dovreste sapere sul tennis spiegato da chi ne sa meno di voi" scritto da Gene Gnocchi. In questo suo ultimo lavoro Gene Gnocchi ci parla di tanti e diversi personaggi, da Agassi alle sorelle Williams, dal back allo slice, tra personaggi e parole del tennis raccontati nel suo stile inconfondibile. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra associazione Cultura nazionale e il Comune di Montevarchi, con il patrocinio della Provincia di Arezzo. Sul palco dell'auditorium di via Marzia insieme a Gene Gnocchi saliranno il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, e il presidente dell’associazione Cultura nazionale Cristiano Romani. Moderatrice dell'incontro sarà la giornalista Barbara Perissi. L’ingresso è libero.

