Arezzo, riaprono i cinque negozi Calzedonia, Intimissimi e Tezenis: salvi 26 posti di lavoro

Riaprono i negozi Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo e Tezenis di Arezzo. Due nella zona commerciale Setteponti e tre nel centro cittadino di Arezzo. Erano stati chiusi tra il 12 e il 21 maggio di quest’anno. Nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre è stato siglato un accordo tra sindacati, Calzedonia e la curatela della liquidazione giudiziaria della società aretina che aveva la proprietà dei cinque negozi che è quindi passata interamente a Calzedonia che si impegna a riassorbire, entro 30 giorni, tutte le 26 lavoratrici garantendo loro non solo l’applicazione del contratto nazionale ma anche il mantenimento di inquadramento, mansioni e retribuzione. Le lavoratrici saranno assunte con il riconoscimento di anzianità convenzionale dalla data di assunzione da parte della vecchia società con i relativi scatti di anzianità. Alle apprendiste verranno prorogati i contratti. Si prevede che i negozi possano riaprire fin dalla prossima settimana. “E’ stata una vertenza lunga e difficile – ha commentato la dirigente Filcams Bianca Marinari. "I nostri obiettivi erano non solo la difesa dell’occupazione ma anche di tutti i diritti che le lavoratrici avevano maturato in questi anni. Con l’accordo di oggi, possiamo dire che nessuno ha perduto un euro. Ed è un ottimo risultato tenendo conto che la vertenza era iniziata con le ipotesi di chiusure e licenziamenti. Sia Calzedonia che la curatela della vecchia società hanno dimostrato disponibilità nel giungere a un accordo che salvaguardasse tutti i diritti delle lavoratrici”.

