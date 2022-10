Ladri in azione, due case prese di mira in Valtiberina

04 ottobre 2022 a

a

a

Un furto di pochi euro e un tentativo con ogni probabilità ad opera degli stessi autori. Le due segnalazioni giungono da Caprese Michelangelo dove, nella serata di sabato primo ottobre, è stato messo a segno un colpo lungo via Pianacci, nella parte residenziale del paese, e un secondo tentativo che non è stato portato a termine. Il modus operandi è lo stesso: forzata una delle finestre a piano terra e l’ingresso all’interno dell’appartamento. Una volta dentro i ladri hanno messo tutto a soqquadro, scappando con un bottino di pochi euro. Dopo pochi minuti, in un’abitazione limitrofa è stato tentato un altro blitz, con i ladri che non sono riusciti a entrare e hanno desistito dal loro piano. Due spiacevoli episodi nell’arco di una manciata di minuti. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri della locale stazione, poi informati i colleghi della Compagnia di Sansepolcro, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini. Si tratta di un caso isolato, tra l’altro il solo registrato durante il weekend in tutta la Valtiberina toscana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.