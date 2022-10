A Foiano arrivano le telecamere di Rai 2. Riprese per la rubrica "Sì viaggiare"

04 ottobre 2022 a

Foiano della Chiana sulla Rai. Si sono svolte le riprese della troupe di Rai 2 arrivata a Foiano della Chiana, grazie ad una collaborazione con l’Amministrazione Comunale per fare alcuni servizi giornalistici per la rubrica culturale del Tg2 “Si Viaggiare”. Le telecamere della RAI si sono concentrate sulle opere dei Della Robbia, sulla grande tradizione del Carnevale di Foiano, sulla rievocazione della battaglia di Scannagallo, sui sentieri naturalistici e sulla storia del paese. “Desideriamo ringraziare i tecnici della Rai per la professionalità e per la bella opportunità turistica che hanno dato al nostro Comune, commenta l’assessore alla Cultura Jacopo Franci, per noi è una straordinaria occasione per rafforzare l’immagine del nostro territorio ed anche una dimostrazione dell’alto livello della nostra proposta culturale e di tradizione".

