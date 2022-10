Arezzo, due pedoni investiti in via Vittorio Veneto e in via Buonarroti

04 ottobre 2022 a

a

a

Due pedoni sono stati investiti in due incidenti distinti nella mattina di martedì 4 ottobre. Il primo incidente si è verificato intorno alle 9.10 in via Vittorio Veneto. Si tratta di una donna di 59 anni che è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti automedica di Arezzo, Blsd Misericordia di Arezzo e polizia Municipale. L'altro investimento si è verificato in via Buonarroti intorno alle 10.45. E' rimasto ferito un uomo di 69 anni che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Donato. Sono intervenuti automedica, Blsd croce bianca di Rigutino e polizia Municipale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.