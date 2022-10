Castiglion Fiorentino: frontale tra due auto, ferite 4 persone tra cui due minori

04 ottobre 2022 a

Alle 13.15 di martedì 4 ottobre si è verificato un incidente nel quale sono rimaste ferite 4 persone tra cui due minori. In via Sant'Antonino a Castiglion Fiorentino due auto si sono scontrate frontalmente. Coinvolti un uomo di 70, una donna di 26, un uomo di 29 e due minori. Tutti i pazienti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo. Sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata di Castiglion Fiorentino, Blsd di Foiano della Chiana, i carabinieri di Castiglion Fiorentino e i vigili del fuoco.

