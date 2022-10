04 ottobre 2022 a

Mercoledì 5 ottobre alle ore 17,15, rl'Olmoponte ricorderà Claudio Sorini, il responsabile sanitario della società scomparso poco più di un mese fa. L'evento, voluto da tutti per permettere anche a chi non ha potuto partecipare alle sue esequie di ricordarlo degnamente, è aperto a tutti gli amici e conoscenti di una persona che è stata importante "non solo per la nostra società, ma per tutta la comunità sportiva e non della nostra città".

