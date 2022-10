Si taglia tre dita di una mano con una sega a disco: infortunio sul lavoro in Casentino

04 ottobre 2022 a

a

a

Infortunio sul lavoro a Pratovecchio. I sanitari sono intervenuti martedì 4 ottobre in un’azienda per soccorrere un uomo di 40 anni che si è ferito mentre tagliava pezzi in pvc da riciclare. L’uomo si è ferito con una sega a disco e si è tagliato parzialmente tre dita della mano sinistra. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata di Bibbiena con la Misericordia ed i carabinieri di Bibbiena. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Arezzo in codice rosso. Ma non è in pericolo di vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.