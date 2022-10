Cortona, cinque puzzole da record: 20 chili

Lilly Magi 05 ottobre 2022 a

Cinque puzzole che fanno venti chili di funghi. Le ha trovate il cortonese Rossano Sarcoli che, come lui stesso racconta, “mi sonotrovato casualmente, mentre passeggiavo su un campo in località Fratta, ad imbattermi in cinque formazioni giganti di funghi, che vengono chiamate puzzole”. Come si può vedere dalla foto hanno una fisicità che corrisponde quasi a quella di un neonato, sono enormi, quando invece solitamente sono piccole, con dimensioni che non ricoprono nemmeno il palmo di una mano. Proprio per il fatto delle loro piccole dimensioni solitamente scovarli nella macchia non è facile nemmeno per un cercatore di funghi esperto e inoltre non si trovano nemmeno al supermercato. Sarcoli, dal canto suo spiega questa "meraviglia", considerando la conformazione del terreno del luogo, forse molto fertile, perchè prima era coltivato a grano, poi con la battitura molta paglia è stata lasciata lì e nel decomporsi ha rilasciato sostanze che hanno contribuito alla crescita abnorme delle puzzole.



