Montevarchi, 25enne investita da un'auto: soccorsa e trasferita a Siena

Investita da un'auto, una giovane donna è stata trasferita con l'elisoccorso al policlinico delle Scotte di Siena dove si trova ricoverata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 5 ottobre a Montevarchi. Secondo una prima ricostruzione - i rilievi sono stati affidati ai carabinieri in forza alla stazione della cittadina valdarnese - la 25enne è stata investita in via Marconi. La persona che si trovava alla guida della vettura si è immediatamente fermata per prestare aiuto. La richiesta di intervento alla centrale dell'emergenza medica è giunta intorno alle 17.15: sul luogo dell'incidente sono state fatte convergere l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Piandiscò. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso a bordo del quale la giovane è stata poi trasferita nel nosocomio senese.

