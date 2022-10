Medioetruria, ipotesi Rigutino: il Comitato vuole presentare lo studio alla Regione

Marco Antonucci 06 ottobre 2022 a

Mentre la petizione che chiede la realizzazione di una stazione dell’alta velocità nell’Aretino corre verso quota 5.400 adesioni, nuove iniziative vedranno protagonista nelle prossime settimane il Comitato Sava. Il presidente Matteo Galli e il segretario Domenico Alberti, dopo la presentazione dello studio CityRailways che ha indicato in Rigutino la miglior localizzazione per il futuro scalo Medioetruria, non si fermano e continuano, insieme agli altri volontari del Comitato, la campagna di sensibilizzazione che alterna incontri istituzionali a quelli con pendolari - lavoratori e studenti - e più in generale con gli utenti del servizio ferroviario. In attesa di tornare a fare volantinaggio alla stazione di Arezzo, Galli e Alberti hanno infatti formalmente chiesto di poter parlare nelle scuole della loro campagna e, nello specifico dello studio firmato da Andrea Spinosa, ingegnere ferroviario con vent’anni di esperienza nel settore dei trasporti e ricercatore presso l’Università La Sapienza di Roma. Tra le prossime iniziative c’è infatti quella che dovrebbe coinvolgere le classi quarte e quinte del Galilei di Arezzo, per un confronto allargato ai temi della sostenibilità sul fronte dei trasporti. Ma se di Medioetruria, dopo un analogo incontro di qualche mese fa, si tornerà a parlare nelle scuole aretine, il Comitato Sava sta per far partire la richiesta per un incontro con l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli. Il motivo? Presentargli nel dettaglio lo studio che è stato reso pubblico una settimana fa nel corso dell’incontro che si è tenuto nella Sala dei Grandi, alla presenza anche della presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini. “Vogliamo portare all’attenzione dell’assessore Baccelli lo studio dell’ingegnere Spinosa” spiega Alberti che, insieme a Matteo Galli nei giorni scorsi ha formalmente consegnato le prime cinquemila firme raccolte dalla petizione al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. L’analisi realizzata da CityRailways ha individuato in Rigutino il luogo migliore dove realizzare uno scalo per l’alta velocità che possa servire i territori delle province di Arezzo, Siena e della vicina Umbria. Una posizione congeniale per lo scambio ferro-ferro (le due linee, lenta e direttissima, corrono parallele a poche decine di metri di distanza l’una dall’altra) e come terminale di un bacino potenziale di un milione e 700 mila utenti. Numeri più alti rispetto alle altre soluzioni prospettate, ovvero quelle di Creti-Farneta nel Cortonese o di Montallese in provincia di Siena. Rigutino si fa preferire anche all’ipotesi Terrarossa - più vicina ad Arezzo - proprio per la possibilità di uno scambio ferro-ferro.

Lo studio - ha spiegato nei giorni scorsi il presidente del Comitato Sava - ha preso in esame gli asset viari, ferroviari, la demografia, la geografia e gli aspetti legati ai tempi di percorrenza. Dati che sono stati poi rielaborati con un algoritmo. Una conclusione che però non sarebbe piaciuta alla Regione Umbria che ancora non ha risposto alla richiesta di un incontro presentata nei mesi scorsi dal Comitato. La posizione umbra è stata illustrata nei mesi scorsi dall’assessore ai trasporti Enrico Melasecche nel corso di un convegno che si è tenuto a Cortona: si punta ad ottenere il sì del Ministero alla realizzazione della stazione alta velocità per poi demandare a un tavolo tecnico terzo la scelta del luogo.

