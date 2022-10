Torna ad Anghiari la cicloturistica l'Intrepida. Giovedì 13 ottobre c'è Marino Bartoletti

06 ottobre 2022 a

Mancano ormai pochi giorni all’attesissimo appuntamento con L’Intrepida 2022. La cicloturistica su bici d’epoca ideata e organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike è infatti in programma domenica 16 ottobre ad Anghiari, paese medievale in provincia di Arezzo, uno de I Borghi più belli d’Italia e d’Europa. La 10^ edizione segnerà il completo ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid ed è caratterizzata da numerose iniziative che accompagneranno i tanti appassionati per quattro giornate: da giovedì 13 fino al momento della pedalata non agonistica su bici d’epoca di domenica 16 ottobre (con partenza che tornerà ad essere unica alle ore 8:45 da Piazza Baldaccio, regalando un colpo d’occhio magico e un’atmosfera unica). L’Intrepida è ormai diventata evento imperdibile per i tanti appassionati e mette in risalto numerosi aspetti: ciclismo, bellezza dei luoghi, cultura, gastronomia, scuola, storia del territorio, condivisione di valori e di una passione che nel corso degli anni è ormai diventata amicizia. Elementi che permetteranno ai presenti di vivere una coinvolgente festa di sport, caratterizzata da divertimento e voglia di pedalare insieme ritrovando l’atmosfera del passato in uno de I Borghi più belli d’Italia, associazione di cui Anghiari fa parte da tanti anni e che tra l’altro per la prima volta patrocinerà la manifestazione, creando una collaborazione diretta con L’Intrepida. Il programma completo degli eventi sarà illustrato nella conferenza stampa indetta per venerdì 7 ottobre alle 18:00 nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio (ad Anghiari in Piazza del Popolo). All’incontro prenderanno parte i membri del Comitato Direttivo con in testa il presidente Fabrizio Graziotti, il sindaco Alessandro Polcri, i rappresentanti delle Istituzioni, degli sponsor e delle associazioni coinvolte. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming nella pagina Facebook L’Intrepida - Cicloturistica d'epoca. Nel corso della conferenza stampa saranno altresì indicati i nomi dei volti noti del ciclismo e degli ex campioni del passato che come ormai da tradizione parteciperanno ai vari appuntamenti previsti. A partire da Eros Capecchi presente giovedì 13 ottobre alle 9.30 al Teatro di Anghiari nell’incontro sulla “Carta Etica dello Sport” con gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari e Monterchi intitolato “Intrepidi a scuola” e poi la sera sempre in Teatro “Zazzarazzaz.. Pedalando e cantando nella storia”, spettacolo che vedrà protagonisti il giornalista sportivo Marino Bartoletti e il Duo iDeA. Le altre novità, le indicazioni sui percorsi e l’aggiornamento sul numero degli intrepidi attualmente iscritti verranno indicati in conferenza. Le iscrizioni sono aperte nel sito www.lintrepida.it

