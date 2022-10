Arezzo: la frazione di Vitiano senza telefono e internet. Ottanta utenti isolati: "Non possiamo nemmeno lavorare"

Francesca Muzzi 07 ottobre 2022 a

a

a

Famiglie e attività commerciali senza telefono dallo scorso 27 di settembre. Disagi nella frazione di Vitiano, alle porte di Arezzo. Una zona - 80 utenti - completamente isolati. Pare che ci siano stati alcuni lavori e che durante questi, un cavo sia stato tranciato con il risultato di togliere l’uso del telefono e di tutto ciò ad esso collegato. “Viviamo isolati – dice un gruppo di cittadini – Non abbiamo internet a casa ed è un problema per chi è, per esempio, in smart working. Oppure per le persone anziane. Non tutte hanno il cellulare e in caso di emergenza come possono fare per contattare qualcuno?”. Dai problemi delle famiglie a quelli lavorativi. Imprese come bar e ristoranti, ma anche ditte, non riescono a ricevere e né a telefonare. E’ il caso del ristorante Antica Pieve. Abbiamo provato a chiamare il numero, ma dopo uno squillo veniamo dirottati su un cellulare: “Ci siamo attivati con il trasferimento di chiamata”, dicono i titolari. “In questo modo possiamo ricevere le telefonate dei clienti, altrimenti sarebbe stato un problema, visto che le prenotazioni e quanto altro si fanno dal telefono”. Isolato anche il bar Vecchio Mulino che si trova lungo la regionale 71, la parrocchia e la ditta Storri. Per quest’ultimi problemi ancora più grossi, perché, ci spiegano: “Siamo collegati via internet con la ditta di Arezzo e tutti i gestionali in questi giorni sono isolati. Non possiamo nemmeno fare i pos. Diciamo che le telefonate sono il problema minore”. Ma quando il guasto verrà ripristinato? “Ad oggi il gestore ci ha detto che il problema sarà risolto entro il 12 di ottobre. E quindi dobbiamo aspettare ancora”. Ma i residenti hanno timore che non sia così: “Perché non è detto che sia proprio il 12. Una situazione assurda, per la seconda volta”. E infatti non è la prima volta nel giro di nemmeno un mese che la frazione di Vitiano viene colpita dai disservizi. “Poco tempo fa, il 17 settembre, abbiamo avuto il guasto alla rete per colpa di un albero caduto per il maltempo, che ha interessato circa 30 famiglie e che ha comportato la mancanza di luce e acqua per ben 27 ore causando un evidente disagio alla popolazione residente”, dicono sempre gli abitanti di Vitiano. E sulla questione era intervenuto anche il consigliere comunale Andrea Gallorini. “Spero vivamente che il guasto possa essere risolto anche prima della data prevista - aveva detto Gallorini - ripristinare la linea telefonica significa ripristinare un servizio universale, quindi il telefono ma anche internet sempre più essenziale per lo studio e per chi lavora da casa. Attendere sedici giorni per riparare un guasto è veramente indegno per un paese civile. Oltre alla segnalazione a Tim ho informato anche il sindaco Alessandro Ghinelli perché possa intervenire a tutela degli abitanti di Vitiano che non meritano di certo un simile disservizio e anche l’assessore alle frazioni Alessandro Casi. Ci auguriamo tutti che davvero il 12 di ottobre il guasto possa essere risolto”. Per il momento, parte della frazione, resta isolata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.