Arezzo, riaprono le grandi catene di intimo. Le 26 lavoratrici: "Per noi la fine di un incubo"

Alessandro Bindi 07 ottobre 2022 a

a

a

Dal cartello chiuso per inventario a opening. Ecco il nuovo futuro per le donne di Calzedonia, Intimissimi e Tezenis. Pronte a tornare al lavoro. Dopo quattro mesi di preoccupazioni e un futuro incerto, ben 26 lavoratrici dei negozi di intimo si preparano per il rientro. Sospiro di sollievo per Sabrina, Giulia, Michela, Stefania, Ermetilda, Elona, Agostina, Marianna, Giulia, Federica, Vanessa, Jessica, Daniela, Simona, Nicole, Gaia, Sara, Paola, Nara, Anna Maria, Daysi, Giulia, Martina, Federica, Alessandra e Letizia. Sono donne che alle spalle lasciano l'incertezza con l'auspicio di trovarsi di fronte a un nuovo percorso lavorativo meno tortuoso. La tranquillità è arrivata con la firma, dei giorni scorsi dell'accordo con il quale è stato siglato il rientro nei rispettivi posti di lavoro nei negozi di Corso Italia e della galleria del centro commerciale Setteponti dove le saracinesche sono state abbassate di colpo a seguito della vicenda che ha coinvolto e travolto l'imprenditore Giorgio Venturini. “Abbiamo firmato” spiegano le lavoratrici dei negozi di Arezzo di Calzedonia-Intimissimi-Tezenis “presso la sede dell’ispettorato del lavoro, gli accordi che ci consentiranno, entro il mese, con la riapertura dei negozi di Arezzo, di riprendere i nostri posti di lavoro". Per loro è già iniziato il countdown. La riapertura potrebbe essere fissata per sabato 15 ottobre; anche se per il momento la data non è ufficializzata ma il rientro potrebbe arrivare fra qualche ora. Le dipendenti dovranno infatti allestire e assortire i negozi che si preparano a tornare a vivere e a riaccendere le vetrine. C è emozione per il ritorno tra gli scaffali dei negozi. Tornare a varcare la soglia rappresenta il ritorno alla normalità, la riconquista della dignità di chi vede riconosciuto il diritto al lavoro e a un salario. “Non abbiamo mai smesso di sperare in un finale positivo anche se a volte la disperazione e la preoccupazione hanno preso il sopravvento” dicono all'unisono e aggiungono: “siamo alla fine di questa disperazione. Adesso siamo tranquille e stiamo aspettando che ci chiamino per poter rientrare in negozio per allestire e riaprire. Siamo donne che hanno bisogno di lavorare". A casa rimarrà una collega che aveva presentato le dimissioni; per lei alla vigilia del pensionamento la strada si è però bloccata per un intoppo burocratico legato alla normativa e adesso auspica di poter essere riassunta per conquistare il meritato riposo. Per tutte il ricordo va a quando hanno abbassato le saracinesche. Era il 12 maggio per le dipendenti di Calzedonia. Il calendario segnava invece il giorno 21, dello stesso mese, per le colleghe di Intimissimi e Tezenis. Dall'oggi al domani le lavoratrici dell'intimo sono rimaste a casa senza nessun ammortizzatore sociale. Il cartello “chiuso per inventario” inizialmente faceva presagire una rapida risoluzione. Ma così non è stato e lo stop si è prolungato. Per le lavoratrici e le loro famiglie non sono stati mesi facili. Tante le difficoltà affrontate per far fede a bollette, mutui, e alle spese della vita quotidiana. Far quadrare i bilanci familiari è stato complicato. C'è chi ha dovuto rinunciare alle ferie, chi ha stretto la cinghia per far tornare i conti della spesa e mettere nel carrello il pranzo e la cena in un periodo storico dove tra l'altro il caro energia sta massacrando i consumatori. C'è stato anche chi si è licenziata, scegliendo di non rimanere nel limbo e poter contare su un'entrata economica. È infinita la lista delle privazioni e dei sacrifici affrontati dalle lavoratrici. Sono donne con un'età anagrafica che spazia da 20 a 66 anni, ognuno con la propria storia di vita. C'è chi è alla soglia della pensione chi ha ancora di fronte a sé una lunga carriera. Per ventisei di loro adesso si prepara il grande giorno che sancisce la fine di un incubo. E il pensiero va a chi è stato loro vicino e le ha sostenute portando avanti una battaglia a colpi di carte bollate. “Desideriamo ringraziare” dicono all'unisono le lavoratrici in segno di gratitudine e riconoscimento “i curatori della società fallita, il Gruppo Calzedonia per la sensibilità dimostrata, e i nostri legali Giorgio Borri e Alessandra Degl’Innocenti, che, sostenendoci sempre, anche quando le trattative sembravano essersi bloccate, hanno condotto e portato a termine una complessa operazione che ci ha permesso non solo di mantenere l’occupazione e il precedente trattamento economico, ma anche e soprattutto di ottenere la garanzia di stabilità del posto. Il grazie va anche all'avvocato Roberta Lacarra”. Sospiro di sollievo e ritorno tra gli scaffali dell'intimo con il sorriso e la voglia di ricominciare. “Siamo felici” concludono le lavoratrici “e non vediamo l’ora di ricominciare a servire, con il solito affetto, le nostre clienti”. Sospiro di sollievo anche per le ragazze e le donne aretine pronte a rinnovare la lingerie e il guardaroba dopo lunghi mesi durante i quali le saracinesche del tempio dell'intimo sono rimaste abbassate lasciando nell'incertezza ventisei famiglie aretine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.