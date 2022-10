Arezzo, vigilantes di Ombra Sicurezza ripuliscono il sagrato del duomo dalle erbacce: "Idea nostra, era nel degrado"

Francesca Muzzi 07 ottobre 2022 a

C’era già chi aveva notato il degrado lo scorso 15 di settembre, quando venne annunciato il nuovo vescovo. Sul sagrato del duomo, tra le scale, era tutto un proliferare di erbacce cresciute a più non posso durante questi mesi estivi, ma che nessuno aveva mai toccato. Fino a ieri mattina, quando i ragazzi di Ombra Sicurezza, si sono muniti di tutti gli attrezzi e hanno cominciato la pulitura del sagrato. E’ Alessandro Rossi, il responsabile, a descrivere il perché di questa iniziativa: “Domenica scorsa 2 ottobre mi trovavo in duomo, durante un funerale, quando all’uscita ho visto come era ridotto il sagrato. Erbacce ovunque, sinceramente non si potevano guardare”. E non se n’è accorto solo Alessandro, ma anche i turisti che, approfittando del fine settimana di Fiera Antiquaria, hanno visitato la città: “Ho sentito anche alcuni loro commenti - dice Rossi - che non sono stati certamente positivi e allora a quel punto mi è venuta un’idea”. Tanto che lunedì, Rossi si è subito messo in moto: “Ho chiamato don Alvaro per chiedere il permesso di dare una sistemata al sagrato. Lui mi ha risposto non solo che mi dava il permesso, ma anche una medaglia, per l’iniziativa che avevo avuto. E così ho coinvolto alcuni dei ragazzi di Ombra e stamani (ieri ndr) siamo andati a ripulire tutto il sagrato”. Armati di forbici, soffiatori e quanto altro dieci ragazzi di Ombra hanno cominciato la pulizia. Per tutta la mattinata hanno cercato di rendere la scalinata che porta al duomo non più un posto dimenticato da tutti, ma qualcosa di più curato. “Adesso non ci sono più le erbacce - dice ancora Alessandro Rossi - e questa parte è davvero più decorosa”.

Pronta per accogliere il nuovo vescovo, Andrea Migliavacca, che arriverà domenica 27 novembre. “Abbiamo voluto dare una ripulita, anche per mandare un messaggio”, dice ancora il titolare dell’agenzia di investigazioni e sicurezza. “Vale a dire quello di evitare sempre di lamentarsi per una carta in terra, oppure per l’erba non tagliata lungo le strade. E’ vero, questo non toccherebbe a noi cittadini (il sagrato è, per esempio, di competenza della Curia ndr), ma se stiamo sempre a lamentarci non risolviamo niente”. “E poi c’è un altro aspetto. Arezzo è una bellissima città e il duomo, ne è il cuore e sentire turisti che dicono che l’esterno sia trascurato non mi è piaciuto affatto. Ecco perché insieme ai miei ragazzi abbiamo deciso di pulire tutto”, conclude Rossi.

Adesso il sagrato è perfetto. Niente più erbacce tra uno scalino e l’altro. Tirato a lucido per accogliere il nuovo vescovo che si insedierà alla fine di novembre, quando Arezzo ha già acceso le luci per la Città del Natale.

