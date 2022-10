Dirigente sanitario aretino salvato in montagna: “Recuperato con l'elisoccorso mi hanno lasciato in un piazzale e non all'ospedale”

Antonella Lunetti 07 ottobre 2022 a

Una passeggiata in montagna diventata un incubo. Prima per le ore trascorse in balia del pericolo; poi per un esito ritenuto alquanto discutibile del soccorso messo in atto e ricevuto. Non certo per quella parte che gli ha permesso di salvarsi la vita. E’ una vicenda però che avrà inevitabilmente strascichi quella che, nei giorni scorsi, ha visto suo malgrado protagonista un dirigente sanitario 67enne in pensione, di Arezzo. Il dottor Angelo Bianchi era sulle Dolomiti, in angoli della natura unici, dove ritirarsi per assaporare il meglio del riguadagnato tempo libero. Appassionato di arte, cultura, natura, vive da alcuni mesi a Fonzaso, in provincia di Belluno, dove ha deciso di restare fino a novembre. Una passeggiata intrapresa con coscienza e anche esperienza. Non una prima uscita assoluta. Equipaggiato, un “turista” preparato. Ma qualcosa non ha funzionato. Il 67enne aretino era sul Viaz del Tavernaz, un tragitto che dalla Via di Schener sale alla malga Tavernaz, nel territorio di Sovramonte. Luoghi magnifici. Bianchi era partito con un autobus dal suo alloggio. Poi la camminata, fino, purtroppo, a perdere il sentiero. E lì è iniziato il suo incubo. “E’ una giornata di bel tempo annunciato come stabile. Temperatura ideale, assenza di vento, insomma ideale per camminare. Preparo lo zaino al mattino con: cibo (in contenitore di plastica), acqua (in borraccia metallica), pronto soccorso, telo impermeabile, felpa, coltello a serramanico, fischietto di soccorso, perfino. Insomma ho tutto. Sono un pensionato di 67 anni che va in montagna da circa 50 anni. Solo cammino - spiega Bianchi - (trekking, per gli amanti dell’inglese), niente roccia né arrampicate. Mai successo niente di importante”. Una premessa, che si renderà utile proseguendo nel racconto. “Raggiungo il sentiero dello Schener in autobus (la linea che congiunge Feltre a San Martino di Castrozza). Non possiedo autovettura”. Quando inizia a camminare, Bianchi segue un sentiero segnalato. “Vaia. Giusto il giorno prima, in Trentino (il confine regionale passa vicinissimo), avevo visto che alcuni sentieri sono ancora giudicati impraticabili, e pertanto segnalati come tali. Non questo”, racconta il pensionato. “Superati i primi tronchi, cominciano i problemi”. Bianchi invia la sua posizione dal cellulare - che per fortuna ha campo - a un paio di amici. Che, già prima di lui, poi, allerteranno il soccorso alpino. E sono passaggi determinanti. Perché poi Bianchi scivola in un canalone, “per almeno 70-80 metri”, riferisce. “Arresto la mia caduta con il braccio ed emitorace destro contro un giovane tronco che sbuca orizzontalmente”. Sono le 13,43. “Sono cosciente. Ho battuto appena la testa. Momenti difficili da dimenticare, mi accorgo adesso”, dice Bianchi. Che poi elencherà una serie di dettagli che sono stati fondamentali per salvargli la vita. Come non aver perso il telefono cellulare dalle tasche, evidentemente. Bianchi chiama il 118, e tramite un link che gli arriva via sms dai soccorritori viene tentato di agganciare la sua posizione. Il soccorritore lo rifarà una seconda volta, via whatsapp. E sono le ore 17. Sul posto arriva l’elicottero. “Dall’elicottero, fermo sopra la mia testa, scende calato da un verricello un soccorritore. Mi imbraga rapidamente. L’elicottero si abbassa di nuovo, ed eccoci su. Lascio così il mezzo metro quadrato che è stato il mio mondo, per ore. Potete immaginare facilmente il mio stato d’animo. Avrei potuto benedire il mondo intero”. Una volta nel mezzo, “una signorina, che ho pensato essere l’infermiera a bordo, mi fa alcune domande: nome, cognome, luogo e data di nascita. Mi chiede i documenti. Le porgo carta d’identità. E tessera sanitaria. Non serve, mi dice. Penso fotografi la carta d’identità, me la restituisce quasi subito. Sono sporco, tutto sudato. Poco male, penso. Sento bruciare le ferite che percepisco. Ho dolore dappertutto”. Poco male, pensa ancora Bianchi. Poi: “La presunta infermiera mi chiede dove ho la macchina. Non ho macchina, spiego, sono partito in autobus. Abito a Fonzaso, aggiungo. Non ricordo l’indirizzo esatto, non è importante per lei”. Pochi minuti dopo, una vera sorpresa. “Pensavo che sarei stato portato in un pronto soccorso. Feltre, che è a pochi chilometri, ha un ospedale grande ed efficiente. Invece, inaspettatamente, il portellone viene aperto ed io invitato a scendere”. Bianchi viene lasciato in un piazzale, nessun passaggio in un ospedale del posto. Nessun accertamento sulle sue reali condizioni di salute. “Voglio conoscere il perché della procedura adottata nei miei confronti, non dal soccorso alpino (quella è chiarissima, e impeccabile) ma bensì dal personale sanitario a bordo dell’elisoccorso. Quando avrò avuto spiegazioni esaurienti, solo allora potrò dormire sonni tranquilli. Mi sarà inviato l’indirizzo della persona della USL incaricata della fatturazione dell’intervento di soccorso con l’elicottero. Ci penseranno loro a farmi sapere. Io intanto comincio a realizzare che qualcosa nella procedura sanitaria (non in quella di salvataggio: onore e gloria a tutto il Cai d’Italia) forse era un po’ strana. Conosco bene protocolli e procedure. Ho lavorato più di 40 anni nel Servizio Sanitario Nazionale, poi Regionale, in Toscana. In particolare, scaricarmi a circa 700 metri da casa senza alcun accertamento sanitario mi sembrava un po’, come dire, imprudente. Potevo davvero essere ancora in pericolo. Esisterebbe una delibera regionale della Regione Veneto che regola la materia. Ma voglio avere risposte”. E così, con il fine non personale ma di sperare che altri inconvenienti non accadano ad altre persone, Bianchi sta andando avanti. Si è affidato all’avvocato Corrado Brilli del foro di Arezzo e al legale di Conegliano, Alessandra Gracis, per vederci chiaro. Il mandato è di presentare un esposto in Procura, per quella che il pensionato aretino ritiene essere stata un’omissione di soccorso. Da risarcimento danni, che, però, precisa già, servirà eventualmente per donare apparecchiature di soccorso in montagna, come alcuni droni, e fare beneficenza.

