Arezzo, arriva Claudio Baglioni. Concerto al Teatro Petrarca nel 2023

Una grande sorpresa, un bel regalo per il nuovo anno, un colpo da novanta messo a segno dalla città. Ad Arezzo, a febbraio, farà tappa il tour di Claudio Baglioni. A grande richiesta, “Dodici note solo bis”, il tour del cantautore romano che partità a novembre e girerà nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, si arricchisce infatti di otto nuove date, e tra queste anche quella del 16 febbraio 2023 al Teatro Petrarca di Arezzo.

In Toscana quindi - oltre alle tappe già note di Firenze, Montecatini, Pisa, Grosseto, Livorno e Pistoia - le nuove date che si aggiungono sono quelle del 13 gennaio 2023 a Prato e del 16 febbraio 2023 ad Arezzo, entrambe a cure di LEG Live Emotion Group. Arrivano così a 72 gli appuntamenti dal vivo di “Dodici note solo bis” che, dopo il grandissimo successo di “Dodici note solo”, vedrà nuovamente Baglioni - voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio - protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco2022. Da ieri sono già disponibili in prevendita i biglietti per le nuove date secondo le modalità e tempistiche elencate su Ticketone. “Se il pubblico chiama, l'artista torna in scena, ringrazia e concede il bis”, ha dichiatato Baglioni. E uno dei bis sarà proprio ad Arezzo.

