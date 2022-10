Arezzo, cittadella del sapere all'ex scalo merci: avanti con il piano

07 ottobre 2022 a

Si fa sempre più concreto il progetto della cittadella del sapere all'ex scalo merci. Con il passare dei mesi l’idea del Comune sta prendendo sempre più forma e proprio nella giornata di venerdì 7 ottobre è stato formalizzato un passaggio importante, con la firma del protocollo d’intesa tra Palazzo Cavallo e Fs Sistemi Urbani, società capofila del polo urbano del Gruppo Fs Italiane. Un passo in avanti verso la realizzazione del progetto del cosiddetto Terzo Luogo in quella vasta area individuata nell’ex scalo merci che collegherà la zona Baldaccio con quella del Pionta. Nel dettaglio il protocollo prevede l’aggiornamento del masterplan e l’avvio dell’accordo di pianificazione relativo agli immobili ferroviari del gruppo Fs. “Si fa più vicino l’obiettivo di procedere alla riqualificazione di un’area strategica quale è quella adiacente la stazione con la realizzazione di uno spazio nuovo dedicato alla persona e alla socialità e finalizzato a costruire una cerniera con altre aree strategiche quali l’Università e l’ospedale San Donato. Cambierà decisamente il volto di questa parte di città” ha sottolineato il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli dopo la firma del protocollo ieri in Comune, “che sarà così proiettata in una dimensione più moderna grazie a una progettazione ispirata alle più avanzate filosofie urbanistiche”. “L’accordo” ha spiegato ancora Ghinelli, “rende più concreto l’intervento di rigenerazione urbana con l’individuazione e la condivisione di un masterplan in cui sono indicate tutte le strategie, le azioni e i processi da promuovere per la realizzazione di quel Terzo Luogo che qualificherà Arezzo come città europea”.

Un maxi progetto, elaborato dall’amministrazione comunale fin dal 2018, che prevede oltre alla realizzazione della Public Library, edificio che si svilupperà per 15 mila metri quadrati, un parcheggio sotterraneo per le auto al servizio della stazione ferroviaria e un terminal per i bus.

