Muore ragazza di 22 anni di Castiglion Fiorentino nello scontro tra auto sulla regionale 71 a Vitiano: sette feriti

08 ottobre 2022 a

a

a

Una ragazza di 22 anni di Castiglion Fiorentino è morta in un terribile incidente stradale avvenuto dopo le 23.30 di venerdì 7 ottobre a Vitiano, nel comune di Arezzo. Tre le auto coinvolte nel pauroso scontro in un tratto della strada regionale 71 che attraversa il centro abitato, nei pressi del bar.

La giovane era a bordo di un'auto che procedeva con direzione Arezzo. La carambola tra mezzi non le ha dato scampo. Era seduta sul lato passeggero. Purtroppo inutili tutte le manovre praticate per rianimarla: è deceduta sul posto.

Sette le persone ferite, sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: l'automedica di Arezzo, la Croce bianca di Monte San Savino Infermierizzata, l'ambulanza della Croce Rossa di Castiglion Fiorentino, l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l'ambulanza della Misericordia di Arezzo e l'ambulanza della Misericordia di Monte San Savino.

Tre feriti sono stati ricoverati in codice giallo all’Ospedale della Fratta. Due uomini (23 e 22 anni) ed una donna ( 22 anni); 3 ricoverati all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Due uomini (32 e 37 anni) ed una donna (32 anni); un ricoverato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. E' un 23 enne.

Chiusa la circolazione sull'arteria della Valdichiana. Hanno lavorato i Vigili del fuoco di Arezzo e la Polizia Municipale di Arezzo.

La notizia dello spaventoso incidente, in un tratto tra i più pericolosi della Sr71, fin da sabato sera ha scosso la comunità tra Arezzo e la Valdichiana. Per Castiglion Fiorentino, stamani, l'amaro risveglio con la notizia della morte della ragazza. L'inizio di una serata da trascorrere fuori in serenità si è trasformata dopo pochi chilometri in tragedia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.