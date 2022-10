Martina Rossi, prima notte in carcere per Albertoni e Vanneschi condannati a 3 anni per tentato stupro. Ora il risarcimento

08 ottobre 2022 a

Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi hanno trascorso la prima notte in carcere. Si sono costituiti venerdì pomeriggio, 7 ottobre, alla casa circondariale di Arezzo,

Albertoni e Vanneschi esattamente un anno fa sono stati condannati a 3 anni di reclusione dalla Corte di Cassazione per la tentata violenza sessuale alla studentessa genovese Martina Rossi, morta il 3 agosto 2011 a Palma di Maiorca, in Spagna, caduta dal sesto piano dell'hotel delle vacanze. Secondo il lungo e complesso iter delle indagini e del processo, la ragazza precipitò dal balcone per sfuggire allo stupro. Era in camera con i due giovani di Castiglion Fibocchi (Arezzo).

Martina Rossi aveva 20 anni e furono i genitori, Bruno e Franca, a ottenere la riapertura del caso in Italia dopo che le autorità spagnole avevano chiuso la pratica escludendo responsabilità di terzi. Fascicolo passato da Genova ad Arezzo, con prima sentenza di condanna a 6 anni (anche per il reato di morte in conseguenza di altro reato) quindi l'assoluzione in appello, il pronunciamento della Cassazione che rimise in discussione le conclusioni dei giudici di secondo grado, l'appello bis con le condanne a tre anni e il suggello definitivo della Suprema Corte.

Un anno fa, dopo la condanna definitiva, i due giovani avevano chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali che presuppone la resipiscenza dei condannati e il risarcimento. La richiesta sarebbe stata affrontata dal tribunale di sorveglianza di Firenze evidentemente con esito non favorevole. Albertoni, eccellente sportivo nella disciplina del motocross, e Vanneschi, artigiano, hanno sempre negato con decisione l'accusa. Nel processo le difese hanno argomentato la mancanza, a loro dire, di elementi per attribuire ai due giovani responsabilità penali. Suicidio o fatto accidentale sono state le ipotesi alternative non accolte dalla giustizia.

Resta adesso aperto l'aspetto civilistico con la definizione del risarcimento ai familiari di Martina Rossi. I genitori della ragazza - assistiti dagli avvocati Luca Fanfani e Stefano Savi - dopo l'ingresso in carcere di Albertoni e Vanneschi, hanno commentato: "Nulla potrà restituirci nostra figlia, ma giustizia è fatta".

