Autobus, nuova rivoluzione nelle corse ad Arezzo: cambiamenti per scuole e frazioni

Un primo mese di rodaggio, per esaminare le segnalazioni di disagi e problemi e valutare le eventuali correzioni da apportare. Queste ultime settimane hanno visto Comune di Arezzo e Autolinee Toscane confrontarsi più volte sulle richieste giunte dagli utenti. Adesso il quadro è stato definito e da mercoledì 12 ottobre saranno introdotte delle variazioni ai servizi bus di Arezzo. Nel dettaglio ecco il quadro delle modifiche che saranno in vigore da mercoledì 12 ottobre e che in particolare riguarderanno le corse per scuole e frazioni.

Linea B+ Il capolinea sarà spostato dall’ospedale al parcheggio di via Nenni; la corsa delle 13.25 in partenza dall’ospedale per via Tarlati e la corsa delle 13.44 da via Tarlati per l’ospedale saranno soppresse.

Linea D La corsa delle 6.44 in partenza da via Salmi per Arezzo/via Guido Monaco sarà anticipata alle 6.34.

Linea E1 La corsa in partenza da San Firenze alle 13.50 non transiterà da via Salmi/via Redi ma da via Anconetana e si attesterà in via Guido Monaco/lato galleria.

Linea F Tutte le corse faranno capolinea di arrivo/ partenza a Viciomaggio. Le corse feriali da Viciomaggio per Arezzo partiranno alle 5.47-7.05 (transita da Ruscello)-7.09 (transita da Ruscello)-8.37-9.18-10.03-10.48-11.28-12.18-13.13-14.13-15.03-15.38-16.23-16.58-17.48-18.23-19.13-19.53. Le corse feriali da Arezzo per Viciomaggio partiranno alle 6.25 (non transita da Ruscello)-6.29 (non transita da Ruscello)-7.54-8.35-9.20-10.05-10.45-11.35-12.30-13.30-14.20-14.55-15.40-16.15-17.05-17.40-18.30-19.10-19.55. Le corse festive da Viciomaggio per Arezzo partiranno alle 9.13-10.46-12.18-13.48-15.18-16.48-18.18-19.48. Le corse festive da Arezzo per Viciomaggio partiranno alle 10.03-11.35-13.05-14.35-16.05-17.35-19.05.

Linea G La corsa delle 13.10 in partenza da Arezzo per Gaville sarà posticipata alle 13.30; la corsa delle 13.31 da Gaville per Arezzo sarà posticipata alle 13.44; la corsa delle 14.30 da Arezzo per Gaville sarà anticipata alle 14.20; la corsa delle 13.50 da Arezzo per Gaville sarà soppressa così come la corsa delle 14.11 da Gaville per Arezzo.

Linea H/1 La corsa delle 6.44 da Arezzo per Frassineto sarà anticipata alle 6.34; la corsa delle 7.21 da Rigutino per Arezzo sarà anticipata alle 7.11; la corsa delle 13.40 da Arezzo per Frassineto sarà anticipata alle 13.30; la corsa delle 13.40 da Arezzo per Frassineto sarà posticipata alle 14.15 e a Rigutino centro (ore 14.42) effettuerà coincidenza con la linea LS6 per Castiglione Fiorentino/Cortona. La corsa delle 14.17 da Frassineto per Arezzo sarà posticipata alle 14.52.

Linea I Le corse scolastiche partiranno da Arezzo alle 7.05, 13.35 e 14.20 con arrivo a San Zeno (centrale Enel); da San Zeno (centrale Enel) i bus partiranno alle 7.28; 13.58 e 14.43.

Linea L La corsa delle 8.25 da Arezzo per il Poggiolo sarà anticipata alle 8.05; la corsa delle 9.04 dal Poggiolo per Arezzo sarà anticipata alle 8.25; la corsa delle 12.25 in partenza da Arezzo per il Poggiolo sarà posticipata alle 12.35, la corsa delle 13.04 dal Poggiolo per Arezzo sarà posticipata alle 13.14; la corsa delle 13.25 da Arezzo per il Poggiolo sarà posticipata alle 13.35; la corsa delle 13.45 dal Poggiolo per Arezzo sarà posticipata alle 13.55; la corsa delle 14.06 da Arezzo per il Poggiolo sarà posticipata alle 14.16.

Linea M La corsa delle 12.20 da Arezzo per Indicatore sarà posticipata alle 12.35; la corsa delle 12.55 da Indicatore per Arezzo sarà posticipata alle 13.05; la corsa delle 13.20 da Arezzo per Indicatore sarà posticipata alle 13.30; la corsa delle 13.55 da Indicatore per Arezzo sarà posticipata alle 14; la corsa delle 14.20 da Arezzo per Indicatore sarà posticipata alle 14.25; la corsa delle 13.10 da Indicatore per Arezzo sarà posticipata alle 13.20; la corsa delle 13.35 da Arezzo per Indicatore sarà posticipata alle 13.45.

Linea N La corsa delle 14.16 da Pratantico per Arezzo sarà anticipata alle 14.11; la corsa delle 14.35 da Arezzo per Pratantico sarà anticipata alle 14.30.

Linea Capolona (NAVCP) La corsa delle 14.20 in partenza da Castelluccio sarà anticipata alle 14.07.

Linea O La corsa delle 7.49 da Arezzo per Montione sarà posticipata alle 7.55; sarà attivata una nuova corsa scolastica alle 8.10 da Arezzo stazione/lato Piero della Francesca per via Fiorentina.

Linea P La corsa delle 12.20 da Arezzo per Castelluccio sarà posticipata alle 12.35; la corsa delle 12.52 da Castelluccio per Arezzo sarà posticipata alle 13.07; la corsa delle 13.50 da Arezzo per Castelluccio sarà anticipata alle 13.35. la corsa delle 14.22 da Castelluccio per Arezzo sarà anticipata alle 14.07.

Linea R La corsa delle 6.40 da Arezzo per Castelnuovo sarà anticipata alle 6.35; la corsa delle 7.15 da Castelnuovo per Arezzo sarà anticipata alle 7.10; la corsa delle 7.22 da Castelnuovo transiterà da via Puglia e da via Emilia.

Linea S La corsa delle 6.28 da Borgo a Giovi per Arezzo sarà posticipata alle 6.33; la corsa delle 6.50 da Arezzo per Borgo a Giovi sarà posticipata alle 6.55; la corsa delle 7.29 da Borgo a Giovi per Arezzo sarà posticipata alle 7.34; la corsa delle 7.49 da Arezzo per Borgo a Giovi sarà posticipata alle 7.55; la corsa delle 12.30 da Borgo a Giovi per Arezzo sarà posticipata alle 12.55 e, arrivata ad Arezzo, transiterà da viale Cittadini alle 13.15; la corsa delle 12.50 da Arezzo per Borgo a Giovi sarà posticipata alle 13.20; la corsa delle 13.40 da Borgo a Giovi per Arezzo sarà posticipata alle 14; la corsa delle 14 da Arezzo per Borgo a Giovi sarà posticipata alle 14.20; la corsa delle 14.50 da Borgo a Giovi per Arezzo sarà posticipata alle 15; la corsa delle 15.10 da Arezzo per Borgo a Giovi sarà posticipata alle 15.20. Attivata una nuova corsa scolastica in partenza alle 13.32 da via Petrarca per Borgo a Giovi. La corsa delle 13.50 da Arezzo sarà posticipata alle 14.05 e transiterà da via Emilia-Catona-via Puglia-Tregozzano-Ca’ di Buffa-Chiassa-Castelnuovo.

Linea T La corsa delle 12 in partenza da Arezzo per Antria sarà posticipata alle 12.30; la corsa delle 12.24 in partenza da Antria per Arezzo sarà posticipata alle 12.54; la corsa delle 13 da Arezzo per Antria sarà posticipata alle 13:30; la corsa delle 13.24 in partenza da Antria per Arezzo sarà posticipata alle 13.54. La corsa delle 14 da Arezzo per Antria sarà posticipata alle 14.30. La corsa delle 14.24 da Antria per Arezzo sarà posticipata alle 14.54. Attivata una nuova corsa scolastica d via Guido Monaco/lato galleria alle 14.05 per Antria-San Polo con transito da via Emilia.

Linea VAS Saranno attivate due nuove corse: una in partenza alle 8.10 da Arezzo terminal per le scuole Vasari Pescaiola e una in partenza alle 13.20 dalle scuole Vasari di Pescaiola per Arezzo terminal.

Sempre da mercoledì 12 ottobre saranno oggetto di variazioni anche alcuni servizi extraurbani. Linea LS6 La corsa delle 15.02 in partenza da Castiglion Fiorentino per Rigutino Planet sarà anticipata alle 14.35 e a Rigutino centro farà coincidenza con la linea H/1 proveniente da Arezzo. La corsa delle 15.20 in partenza da Rigutino Planet per Castiglion Fiorentino sarà anticipata alle 14.47.

Linea 20S La corsa delle 15.29 in partenza da Castiglion Fiorentino sarà anticipata alle 14.56.



