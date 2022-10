Anghiari, la scalinata della discordia. Lorenzini: "Serve per la sicurezza dei pedoni"

08 ottobre 2022 a

La scalinata della discordia. E’ quella in fase di ultimazione che sorge nei pressi di Porta Sant’Angelo, la “portaccia” per gli anghiaresi, una delle tre porte delle mura di Anghiari Vecchio, struttura in pietra che ha anche valore simbolico oltre che architettonico. Da giorni l’area adiacente la porta è delimitata dai segnali di “lavori in corso”. Perché una scalinata ad uso pedonale è in fase di ultimazione. La cui realizzazione sta facendo discutere, con i social letteralmente presi d’assalto dagli anghiaresi, il cui giudizio non è esattamente benevolo sulla bontà dell’opera. “Fermate quello scempio” è il commento più gettonato sul web dalla gente. La questione sta interessando anche le forze politiche cittadine e finirà a breve in consiglio comunale. “La costruzione della scalinata rompe un’armonia di una visione formatasi da secoli” dichiara Mario Checcaglini del Patto Civico “L’immagine del paese è troppo preziosa, oggi più che mai anche sul versante economico per l’interesse che suscita nelle dinamiche turistiche, per consentire interventi che alterino la visione di autenticità e rispetto del passato. La costruzione della scala deve essere fermata, si cerchi una soluzione diversa per congiungere il camminamento alla porta”. Il suo collega di partito, Danilo Bianchi, ha già pronta un’interrogazione sul tema. “Ho presentato interrogazione da discutersi nell’assise di lunedi prossimo” spiega Danilo Bianchi “considerata la delicatezza e l’importanza storico-culturale dell’area oggetto dell’intervento e riscontrato il giusto sconcerto di tanta parte della popolazione di Anghiari in merito alla costruenda scalinata. Premettendo che il sottoscritto ha già richiesto formalmente l’accesso agli atti relativi ai lavori in oggetto”. Dall’amministrazione, in attesa delle risposte ufficiali che saranno fornite nel prossimo consiglio comunale, si spiegano intanto i dettagli sul parto dell’opera e il suo iter. “La realizzazione di questa scala” commenta l’assessore Ilaria Lorenzini “è stata una decisione della Soprintendenza per motivazioni legate alla sicurezza del transito pedonale sul posto. Teniamo a precisare che l’opera non è ultimata e che il materiale usato verrà invecchiato, diventando meno impattante. E che è in programma anche la realizzazione di un corrimano, limitando la pericolosità della scala”. Al consiglio comunale di lunedi 10 ottobre l’argomento sarà completamente sviscerato. Ma nel frattempo il grido d’allarme non si placa. “Occorre attenzione” dicono congiuntamente Checcaglini e Bianchi “molta attenzione quando si effettuano interventi in luoghi così importanti”.

