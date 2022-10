Stazione Medioetruria, il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli: "Passiamo ai fatti"

08 ottobre 2022 a

“Stazione alta velocità: tempi maturi per prendere una decisione. Dopo tanti studi di fattibilità è arrivato il momento di passare ai fatti”. L’accelerazione sulla realizzazione di Medioetruria porta la firma di Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino. Nei giorni scorsi il Comitato che, attraverso una petizione social, ha già raccolto quasi 5.400 adesioni alla richiesta di far partire l’iter per uno scalo alta velocità nell’Aretino, ha presentato uno studio che ha individuato in Rigutino il luogo che garantirebbe numeri maggiori per quanto riguarda i bacini d’utenza, rispetto agli altri siti ipotizzati di Terrarossa, Creti-Farneta e Montallese. Un’ipotesi, quella di Rigutino, che non dispiace ad Agnelli. “La posizione del Comune di Castiglion Fiorentino sul progetto Medioetruria” spiega il primo cittadino, “era e rimane sempre la solita. Per noi conta che il progetto venga realizzato, attraverso una sintesi tra amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Comprendiamo il legittimo interesse di ogni singola amministrazione o dei cittadini coinvolti, ma non ci metteremo a fare i tifosi dell’uno o dell’altro progetto pur ammettendo che la soluzione di Rigutino risulta tra le più sostenibili a prescindere dalla comoda ubicazione per il nostro bacino di utenza. Non alzeremo quindi mai un muro verso chi vuole la stazione, ma ci opporremo in tutte le sedi a chi per il bene proprio non privilegia l’interesse di tutti”. Così Mario Agnelli interviene nel dibattito che da mesi attraversa le varie realtà istituzionali, politiche e associative di Arezzo, Siena e della vicina Umbria. “Con la realizzazione del nuovo scalo ferroviario” si legge in una nota del Comune, “è indubbio che il territorio coinvolto vedrebbe crescere ulteriormente l’opportunità di investimenti e di lavoro, aumentando, ad esempio, con il miglioramento dei tempi di percorrenza dai principali aeroporti italiani, la già elevata propensione all’internazionalizzazione o l’attrattività turistica. Uno sviluppo di una macro-area, quindi, che potrà portare benefici a tutto il comparto economico e non solo del territorio”.

“Credo che i tempi siano maturi per prendere una decisione anche dalla politica. Dopo tanti tavoli congiunti, dopo tanti studi di fattibilità, è arrivato il momento di passare ai fatti” conclude il sindaco Mario Agnelli.



